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Гигантские шахматы и кинозал: каким будет летний фестиваль «Выходные на Набережной» в Перми
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Гигантские шахматы и кинозал: каким будет летний фестиваль «Выходные на Набережной» в Перми 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Летний фестиваль в Перми в этом году будет проводиться в расширенном формате по пятницам, субботам и воскресеньям. Сейчас власти города ищут подрядчика для проведения мероприятий на городской набережной.
Согласно документам с сайта госзакупок, летний фестиваль на набережной в этом году планируют проводить с 25 мая по 1 сентября. Каждые выходные на набережной будут проходить различные мероприятия.
Откроется интерактивная площадка по обучению посетителей фестиваля танцам, состоятся показательные выступления танцоров. Не менее четырех раз за лето пройдет «Субботний забег». Летом организаторы фестиваля также должны провести фотовыставки и тематические ярмарки. Для посетителей организуют цикл лекций, тренингов и кинопросмотров с обсуждением.
Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в творческих и обучающих мастер-классах, поиграть в настольные игры, в «Гигантские шахматы» и петанг. Для детей на набережной будут работать интерактивные площадки. Планируется выступление уличных театров, откроется кинозал.
— Подрядчик должен организовать интерактивную площадку «Парус», — сообщается в техническом задании на подготовку фестиваля. — Установить парусную лодку Ял-6, символизирующую освоение пермских земель, движение к новому, неизведанному, открытие мира.
Организатору фестиваля предстоит установить на набережной большую сцену и необходимое для проведения концертов светомузыкальное оборудование. Планируется, что фестиваль будет называться не «Субботы на набережной», как в прошлом году, а «Выходные на Набережной». Мероприятия будут проходить каждую пятницу с 17:00 до 23:00, в субботу — с 12:00 до 23:00, в воскресенье — с 17:00 до 23:00.
Стоимость работ по организации фестиваля — 3,3 миллиона рублей. Планируется, что МАУК «Пермьпарк» выберет организатора фестиваля в конце апреля.
Ранее организаторы фестиваля в «Хохловке» передумали проводить его в Перми.
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