Открыта продажа билетов на детский театральный фестиваль «Гаврош»

Открылась предварительная продажа билетов на детские спектакли театрального фестиваля «Гаврош», который пройдет в Москве с 20 по 31 сентября 2018 года. В этом году программа фестиваля посвящена Германии. Театры из Берлина, Дюссельдорфа, Эрфурта, Тюбингена и Нюренберга привезли свои лучшие детские спектакли, чтобы показать их в театре им. Моссовета , Театриуме на Серпуховке, в театре «Мост» и театре им. Вахтангова.

«Гаврош» — международный фестиваль спектаклей для детей, созданный в 2006 году. Каждый год организаторы знакомят зрителей с театральной культурой одной страны, открывая ее культуру, традиции и театральный опыт.

В прошлом году в Москву приезжали детские театры из Франции, в позапрошлом — из Израиля, а ранее — из Польши, Голландии, Италии и Швеции. Билеты, как и на все хорошие мероприятия в Москве, лучше бронировать и покупать заранее, к сентябрю хороших и удобных мест может не остаться.

Средняя стоимость билетов — от 800 рублей. Спектакли будут идти с синхронным переводом на русский язык. В программе есть постановки для детей от 2 лет.

Программа фестиваля

Оскар и тайна исчезнувших детей, 9+ Оскар находит на чердаке старый сундук, где есть все необходимое для путешествий во времени. И вот он уже на пути, но в Нюрнберге конца XV века его сразу затягивает мощный водоворот событий.

Снежная королева, 6+ Кай и Герда — лучшие друзья! Они были неразлучны, пока однажды в Кая не попал осколок волшебного зеркала. Кай вдруг стал холодным и злым, как будто у него сердце превратилось в лед. Дальше мы все всё знаем.

Домовые, 4+ Как скоротать время, когда нужно ждать? Например, можно рассказывать сказки. Вот Фрау Дизелотте и вспоминает, как в детстве она больше всего любила слушать сказку о домовых, которые ночью приходили в мастерскую бедного сапожника.

Каштанка, 6+ Музыкально-драматический спектакль по рассказу А. П. Чехова. Каштанку однажды по пути домой потерял в суматохе военного парада пьющий столяр. Её подобрал незнакомец, и Каштанка оказалась частью большей семьи.

Конрад, или Ребёнок из консервной банки, 7+ Под дверью Берти Бартолотти стоит огромная консервная банка. В ней мальчик — невероятно вежливый, обходительный, без меры умный. После того как Берти преодолела свой первоначальный испуг, она пришла в восторг от нового материнства.

Маленькая история, 2+ Здесь все начинается с беспорядка: из выдвижных ящиков торчит бумага, кажется, что вещи разбросаны и забыты. Предметы, которые находятся в центре происходящего на сцене, наделены смыслом, у них есть свои воспоминания.

Механичекий балет, 6+ «Механический балет» основан на эскизах, сделанных в 1923 году студентами высшей школы Баухаус в Веймаре Куртом Шмидтом и Георгом Телчером.

О том, как мой папа стал кустом, а я потеряла имя, 8+ Это история о длинном путешествии смелой девочки, убегающей от войны. Пока не началась война, Тода жила со своим папой, у него была собственная булочная. Но потом ему пришлось уехать, чтобы защищать одних людей от других и научиться превращаться в куст для маскировки.

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