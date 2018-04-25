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Большой театр в кино: балет «Жизель»
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Большой театр в кино: балет «Жизель» 

Собака 40 минут назад
Фото: Собака
Либретто Теофиля Готье и Жюля-Анри де Сен-Жоржа — «Жизель» покажут в рамках программы «Театр HD» в ТРК «Индиго» 28 апреля. Об этом сообщают организаторы. "Жизель" — главный романтический балет мира, не покидающий театральные подмостки вот уже почти двести лет. Это немецкая легенда о девушках, не доживших до свадьбы, пересказанная Генрихом Гейне. В сочинении либретто для балета по этой легенде участвовал Теофиль Готье, музыку написал Адольф Адан, первую редакцию сочинили Жан Коралли и Жюль Перро, впоследствии многие великие и известные хореографы вносили изменения в спектакль, оставляя его основную линию неизменной.
В рамках сезона «Большого балета в кино» балет показывается в редакции Юрия Григоровича. Бонусом для поклонников великого классического балета будут исполнители главных партий. В заглавной партии народная артистка России, одна из лучших Жизелей мира Светлана Захарова (только на то, как она поднимает ногу в арабеск, можно любоваться вечно); в партии ветреного возлюбленного Жизели, графа Альберта, мятежный и невероятный Сергей Полунин.
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