Из стекла и стали: сотне лучших компаний Новосибирска вручили необычную награду 

Новосибирцы проголосовали за 10 лучших компаний в 10 номинациях «Народной премии НГС» — 100 компаний получили специальные дипломы из сверхпрочного стекла. Второй этап голосования, которая определит победителей, завершится 20 мая.
Выбрать лучших очень просто: нужно перейти на страницу голосования под своим аккаунтом в любой из социальных сетей и отдать своё предпочтение 10 компаниям — по одной в каждой номинации:
Ресторан года
Отель года
Торгово-развлекательный центр года
Фитнес-клуб года
Супермаркет года
Медицинский центр года
Салон красоты года
Турфирма года
Кинотеатр года
Агентство недвижимости года.
Ранее мы рассказывали, чем наградят победителей «Народной премии»: победителям в каждой из 10 номинаций достанется 20-сантиметровая статуэтка, стилизованная под геометку, — символ нашей премии.
Торжественная часть церемонии награждения пройдёт 21 мая. Мы подробно писали о программе вечера на сцене оперного театра — награды лучшим компаниям города будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.
Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».