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«Призрак ТЮЗа взялся за электропилу»: пермяки устроили фотосессию у новой остановки, возмутившей горожан
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«Призрак ТЮЗа взялся за электропилу»: пермяки устроили фотосессию у новой остановки, возмутившей горожан 

59.ru 27 минут назад
Фото: 59.ru
Пермяки устроили флешмоб рядом с новой остановкой у Театра юного зрителя, возмутившей многих горожан. Героем акции протеста стал призрак хозяйки особняка, где сейчас находится ТЮЗ.
Остановка появилась 17 апреля и тут же вызвала негатив со стороны горожан и театралов — конструкция закрывает вид на здание ТЮЗа. Слова «кошмар», «ужасно» и «чудовищно» стали далеко не самыми жесткими эпитетами.
25 апреля в пермских соцсетях появилась фотосессия, посвященная новой остановке у ТЮЗа. На снимках «призрак» хозяйки особняка Елизаветы Любимовой держит цепную пилу и «отпиливает» ножки остановочного комплекса.
— На прошлой неделе у театра юного зрителя поставили остановочный павильон. Поставили не просто так, а с особым цинизмом и с «соблюдением всех стандартов». Елизавета Ивановна Любимова, для которой в 1899—1902 годах был построен особняк, не выдержала… взяла электропилу и, образно говоря, «спилила» остановку, — рассказала 59.ru организатор флешмоба Наталья Аксентьева. — В такой форме мы просто выразили отношение к происходящему.
Ранее замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич пообещал, что остановочный комплекс напротив Театра юного зрителя все же перенесут, когда отремонтируют улицу Екатерининскую. Перенос запланировали на осень.
Здание ТЮЗа — бывший особняк мецената и общественного деятеля, городского головы Перми Любимова Ивана Ивановича. После смерти мужа вдова Елизавета Ивановна часто сидела возле могилы мужа, часами разговаривала с ним. Порой ей удавалось здесь же и заночевать. Согласно легенде, которую рассказывают в ТЮЗе, тронувшаяся умом женщина неприкаянно бродила по пермским улицам, подолгу стояла возле решетки Архиерейского кладбища, всматриваясь в могильные холмики. Потом исчезла.
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