Оренбуржцы увидят «Необыкновенное чудо» в середине мая

В майские дни — 14 и 15 числа на сцене оренбургской музкомедии состоится финальный показ благотворительного спектакля «Необыкновенное чудо» с известными лицами Оренбуржья.

Напомним, что постановка проходит в рамках марафона добра «От сердца к сердцу», объединяющего усилия общественных организаций города и Правительства области. Все деньги, собранные со спектаклей, идут на помощь тяжелобольным детям области.

За 2017 год под эгидой марафона прошло больше 300 благотворительных мероприятий и собрано свыше 5,5 млн рублей. Тридцати больным детям из Оренбуржья координационный совет выделил почти 3,3 миллиона рублей.