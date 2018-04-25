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Оренбуржцы увидят «Необыкновенное чудо» в середине мая
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Оренбуржцы увидят «Необыкновенное чудо» в середине мая 

ProOren 2 часа назад
В майские дни — 14 и 15 числа на сцене оренбургской музкомедии состоится финальный показ благотворительного спектакля «Необыкновенное чудо» с известными лицами Оренбуржья.
Напомним, что постановка проходит в рамках марафона добра «От сердца к сердцу», объединяющего усилия общественных организаций города и Правительства области. Все деньги, собранные со спектаклей, идут на помощь тяжелобольным детям области.
За 2017 год под эгидой марафона прошло больше 300 благотворительных мероприятий и собрано свыше 5,5 млн рублей. Тридцати больным детям из Оренбуржья координационный совет выделил почти 3,3 миллиона рублей.
Как рассказывает режиссер постановки Павел Каштанов, формат спектакля можно определить как рефрен-фантазию, объединяющую в себе эпизоды из разных спектаклей. Репетиции актеров проходят пока в балетных классах, но в скором времени они начнутся на сцене.
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