Спектакль ученика Коляды решили запретить в Омске из-за слова шлюхи в названии

— Мне послали билеты. Я на такие спектакли низкопробные не хожу, — заявил журналистам «НГС. Омск» депутат. — Ничему хорошему нашу молодёжь такие спектакли не научат. Обязательно [буду обращаться в министерство культуры]. Попытаюсь, чтобы документ пошел от комитета.

Председатель комитета по вопросам социальной политики заявил, что готов поддержать обращение депутата, но только после того, как сам посмотрит спектакль и оценит его.

— Я ржу просто и всё, — сказал «НГС. Омск» драматург Валерий Шергин, по пьесе которого поставили спектакль. — Они не были на спектакле, как я понимаю. Там, наоборот, всё по классической схеме. Шлюхи не огонь — это значит, что шлюхи — это не круто. В другом городе у нас нет проблем. У нас идет спектакль в Ижевске, на него аншлаги, его ставят три раза в месяц. Даже если его закроют, я буду говорить: «Вот, страдаем от чиновников». У нас же это модно сейчас. Я шучу, конечно.