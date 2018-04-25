Спектакль ученика Коляды решили запретить в Омске из-за слова шлюхи в названии 

Спектакль по пьесе ученика Николая Коляды Валерия Шергина впал во внезапную немилость в Омске: депутат местного горсовета Михаил Федотов планирует обратиться в министерство культуры, чтобы запретить постановку «ShЛЮхИ — Не ОGоНЬ», которая уже полгода идет в театре.
— Мне послали билеты. Я на такие спектакли низкопробные не хожу, — заявил журналистам «НГС. Омск» депутат. — Ничему хорошему нашу молодёжь такие спектакли не научат. Обязательно [буду обращаться в министерство культуры]. Попытаюсь, чтобы документ пошел от комитета.
Председатель комитета по вопросам социальной политики заявил, что готов поддержать обращение депутата, но только после того, как сам посмотрит спектакль и оценит его.
— Я ржу просто и всё, — сказал «НГС. Омск» драматург Валерий Шергин, по пьесе которого поставили спектакль. — Они не были на спектакле, как я понимаю. Там, наоборот, всё по классической схеме. Шлюхи не огонь — это значит, что шлюхи — это не круто. В другом городе у нас нет проблем. У нас идет спектакль в Ижевске, на него аншлаги, его ставят три раза в месяц. Даже если его закроют, я буду говорить: «Вот, страдаем от чиновников». У нас же это модно сейчас. Я шучу, конечно.