ТНВ будет транслировать поэтический митинг в честь Габдуллы Тукая

Завтра, 26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, телеканал «Новый Век» будет вести прямую трансляцию с главного культурного события этого дня — поэтического митинга, который, по традиции, состоится у памятника великому поэту возле оперного театра им. Джалиля.

По словам заместителя генерального директора АО ТРК Новый Век» — главного редактора телеканала Данила Гиниятова, на литературном митинге выступят не только популярные поэты Татарстана, но и гости республики, которые приедут в Казань специально для участия в поэтическом мероприятии.

Он отметил, что в этот день возле оперного театра откроют сразу несколько площадок, на которых будут представлены узнаваемые персонажи из произведений Тукая, и те, кто был знаком с поэтом лично: Габдулла Кариев, Сагит Рамиев, Сахибжамал Гизатуллина — Волжская, Галиаскар Камал.

С этими популярными героями и легендами татарской культуры можно будет не только сфотографироваться — они помогут желающим продемонстрировать свои знания творчества Тукая принять участие в различных конкурсах и викторинах.

Закончится праздничный поэтический митинг знаменитым вальсом Салиха Сайдашева

А за два часа до него, в 10.00, в Государственном академическом театре оперы и балета им. Джалиля начнется торжественная церемония награждения новоиспеченных лауреатов Тукаевской премии и концерт мастеров искусств республики.

Ожидается, что в торжествах примет участие Президент РТ Рустам Минниханов

ТНВ будет вести запись праздничного мероприятия, приуроченного к 132-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

Телеверсия концерта мастеров искусств республики выйдет в эфир в этот же день — в 13.00, сразу по окончанию трансляции митинга. Повтор видеозаписи церемонии телеканал «Новый Век» покажет в 22.10.

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