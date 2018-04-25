ТНВ будет транслировать поэтический митинг в честь Габдуллы Тукая 

Завтра, 26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, телеканал «Новый Век» будет вести прямую трансляцию с главного культурного события этого дня — поэтического митинга, который, по традиции, состоится у памятника великому поэту возле оперного театра им. Джалиля.
По словам заместителя генерального директора АО ТРК Новый Век» — главного редактора телеканала Данила Гиниятова, на литературном митинге выступят не только популярные поэты Татарстана, но и гости республики, которые приедут в Казань специально для участия в поэтическом мероприятии.
«Сценарий традиционного митинга, на котором будут звучать стихи Тукая, написали в Союзе писателей Татарстана. Откроет митинг новый Министр культуры РТ, среди почетных гостей — медийные лица и, в первую очередь, лауреаты Тукаевской премии прежних лет. Это, конечно, наш знаменитый Ильдус Ахметзянов, который получил свою премию за роль Габудллы Тукая в постановке камаловского театра. Это наш известный поэт Ренат Харис, народный поэт Разиль Валеев, поэты — лауреаты премии Равиль Файзуллин, Ркаим Зайдулла, Роберт Минуллин. Приедут к нам и из других городов и регионов России. Народная поэтесса Якутии Наталья Харламова и якутский публицист Гавриил Андросов едут издалека, чтобы выступить на родине Тукая. Гость из Азербайджана, редактор газеты «Каспий» Фарит Хусаен, также выразил готовность принять участие в торжествах. На митинге выступят и поэт Башкортыстана Равиль Бикбаев, и поэт из Москвы Владимир Бояринов, и наш гость из Палестины Абдулла Исса, народный поэт Чувашии Валерий Тургай, земляк Тукая — поэт Наиль Касимов, а также молодые литераторы», — рассказал Данил Гиниятов.
Он отметил, что в этот день возле оперного театра откроют сразу несколько площадок, на которых будут представлены узнаваемые персонажи из произведений Тукая, и те, кто был знаком с поэтом лично: Габдулла Кариев, Сагит Рамиев, Сахибжамал Гизатуллина — Волжская, Галиаскар Камал.
С этими популярными героями и легендами татарской культуры можно будет не только сфотографироваться — они помогут желающим продемонстрировать свои знания творчества Тукая принять участие в различных конкурсах и викторинах.
Закончится праздничный поэтический митинг знаменитым вальсом Салиха Сайдашева.
А за два часа до него, в 10.00, в Государственном академическом театре оперы и балета им. Джалиля начнется торжественная церемония награждения новоиспеченных лауреатов Тукаевской премии и концерт мастеров искусств республики.
Ожидается, что в торжествах примет участие Президент РТ Рустам Минниханов.
ТНВ будет вести запись праздничного мероприятия, приуроченного к 132-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.
Телеверсия концерта мастеров искусств республики выйдет в эфир в этот же день — в 13.00, сразу по окончанию трансляции митинга. Повтор видеозаписи церемонии телеканал «Новый Век» покажет в 22.10.
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