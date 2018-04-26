Можно гулять до ночи: мэрия продлила работу общественного транспорта 9 мая

В День Победы общественный транспорт будет работать дольше обычного. Горожане смогут спокойно добраться домой после салюта.

— После завершения всех мероприятий горожане смогут организованно добраться до мест своего проживания во все районы Екатеринбурга на общественном транспорте. Для удобства людей его работа продлена до 1:00 10 мая, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

До часа ночи будут ездить трамваи, троллейбусы, автобусы и поезда в метро. В администрации напоминают, что 9 мая весь муниципальный транспорт будет перевозить участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц бесплатно. Такие рекомендации направлены и всем коммерческим перевозчикам.

Транспорт будет ждать пассажиров в определенных местах.

Автобусы

На участке улицы 8 Марта (от Куйбышева до Радищева) горожан будут ждать 19 автобусов следующих маршрутов:

№ 23 (ТЦ «Гринвич» — УНЦ) — 4 автобуса в направлении УНЦ; № 50 (ТЦ «Гринвич» — 17-я Мехколонна) — 4 автобуса в направлении 17-й Мехколонны; № 54 (ТЦ «Гринвич» — Краснолесье) — 4 автобуса в направлении Краснолесья; № 57 (ТЦ «Гринвич» — Елизавет) — 6 автобусов в направлении Елизавета; № 76 (ТЦ «Гринвич» — Зоологическая) — 1 автобус в направлении УНЦ.

На улице Бориса Ельцина (от Театра драмы до Челюскинцев) будут ждать 6 автобусов:

№ 13 (Театр драмы — ДМБ № 9) — 4 автобуса в направлении ДМБ № 9; № 57 (Театр драмы — Пехотинцев) — 2 автобуса в направлении Пехотинцев.

На проспекте Ленина (у Театра оперы и балета) для удобства горожан будут находиться 15 автобусов:

№ 1 (Оперный театр — станция Кольцово) — 2 автобуса в направлении Кольцово; № 5 (Оперный театр — поселок Калиновский) — 1 автобус в направлении поселка; № 10 (Оперный театр — поселок Изоплит) — 1 автобус в направлении Изоплита; № 28 (Оперный театр — Горбольница № 7) — 2 автобуса в направлении Горбольницы № 7; № 31 (Оперный театр— Трактовая) — 1 автобус в направлении Трактовой; № 32 (Оперный театр — Компрессорный) — 2 автобуса в направлении Компрессорного; № 45 (Оперный театр — поселок Исток) — 2 автобуса в направлении Истока; № 60 (Оперный театр — Синие Камни) — 2 автобуса в направлении Синих Камей; № 61 (Оперный театр — 40 лет ВЛКСМ) — 2 автобуса в направлении 40 лет ВЛКСМ.

На проспекте Ленина (от Вайнера до Московской) будут ожидать 13 автобусов:

№ 21 (площадь Коммунаров — Краснолесье) — 6 автобусов в направлении Краснолесья; № 24 (площадь Коммунаров — Широкая Речка) — 1 автобус в направлении Широкой Речки; № 28 (площадь Коммунаров — Радиоколледж) — 3 автобуса в направлении Радиоколледжа; № 61 (площадь Коммунаров — Пехотинцев) — 3 автобуса в направлении Пехотинцев.

На остановке «УрФУ» будут стоять 8 автобусов:

№ 18 (УрФУ — Сахарова) — 3 автобуса в направлении Сахарова; № 50 (УрФУ — 17-я Мехколонна) — 3 автобуса в направлении Мехколонны; № 54 (УрФУ — Краснолесье) — 2 автобуса в направлении Краснолесья.

Трамваи

На проспекте Ленина (от Московской до Сакко и Ванцетти) людей будут ожидать вагоны маршрутов № 13 и 15 (в направлении 40 лет ВЛКСМ), 18 (на Шарташ), 6 (в ЦПКиО).

На проспекте Ленина (от Луначарского до Карла Либкнехта) будут стоять трамваи № 8 (в сторону Машиностроителей), 13 (в направлении Семи Ключей), 15 (на ВТЧМ), 18 (на Волгоградскую).

В пункте накопления по улице Московской (со стороны Радищева) будут стоять вагоны маршрутов № 1 (в сторону ВИЗа), 6 и 23 (Машиностроителей), 10 (Семь Ключей).

На улице Московской (от проспекта Ленина до Малышева) пассажиры смогут сесть на маршруты № 10 (в сторону ЦПКиО), 13 (в сторону 40 лет ВЛКСМ), 3 (на Волгоградскую), 27 (на Керамическую).

На улице Луначарского (от проспекта Ленина до Малышева) горожан будут ожидать трамваи № 4 (до Южной), 20 (до ЦПКиО), 14 и 25 (до Керамической).

По улице Луначарского (от проспекта Ленина до Первомайской) пассажирам предоставят вагоны маршрутов № 8 (до Машиностроителей), 25 (на Эльмащ), 23 (на 40 лет ВЛКСМ), 20 (на Шарташ).

На проспекте Ленина (от гостиницы Исеть до УрФУ) будут стоять вагоны маршрутов № 4 (на Шарташ), 8 и 15 (на 40 лет ВЛКСМ).

Со станции ВИЗ пассажиров развезут маршруты № 18 (на Шарташ), 13 и 23 (на 40 лет ВЛКСМ).

Со станции ЦПКиО будут ходить маршруты № 13 (в направлении Семи Ключей) и 15 (в сторону ВТЧМ).

Троллейбусы

На улице Карла Либкнехта (от проспекта Ленина до Малышева) для развоза горожан будут дежурить 16 троллейбусов маршрутов № 15 (на Ботаническую), 1 (на Химмаш), 11 (до Онуфриева), 14 (в Академгородок), 6 (на Химмаш), 3 (до Крауля), 9 (до фабрики «Альвис»).

На улице Малышева (от 8 Марта до Вайнера) будут ожидать маршруты № 7 (на Посадскую) и 3 (на Крауля).

На улице Белинского в районе остановки «Библиотека имени Белинского» можно будет сесть на троллейбус № 7 (до Академической).

На улице Карла Либкнехта (от проспекта Ленина до Первомайской) будут стоять троллейбусы № 3 (до Коммунистической), 17 (до площади Первой Пятилетки), 1 (до Академической).

На улице Карла Либкнехта (от Первомайской до проспекта Ленина) в распоряжении пассажиров будут маршруты № 1 и 6 (на Химмаш), 11 (до Онуфриева).

На улице Шевченко в районе остановки «ТЮЗ» и от станции метро «Динамо» будут готовы отправиться по маршруту троллейбусы № 4 (до Сулимова).

О том, какие улицы перекроют в майские праздники, читайте здесь.