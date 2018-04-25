На чем уехать после салюта: в мэрии обозначили места остановок

9 мая жителей Екатеринбурга развезут после салюта по домам 60 автобусов, 44 троллейбуса и 80 трамвайных вагонов. Где они будут ждать горожан, рассказал 25 апреля зампредседателя городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич

Общественный транспорт будет работать до 01.00 ночи 10 мая. Накопительные площадки автобусов разместятся на 8 Марта (от Куйбышева до Радищева), Бориса Ельцина (от Театра драмы до Челюскинцев), в районе УрФУ (остановка УрФУ) и на проспекте Ленина (у Театра оперы и балета и на участке от Вайнера до Московской).

От площадки ТРЦ «Гринвич» на 8 Марта будут курсировать маршруты №№23 (до УНЦ), 50 (до 17-й мехколонны), 54 (до Краснолесья), 57 (до Елизавета) и 76 (в направлении УНЦ). От Театра драмы пойдут маршруты №№ 13 (до ДМБ №9) и 57 (в направлении Пехотинцев). От УрФУ стартуют маршруты №№18 (до Сахарова), 50 (до 17-й мехколонны) и 54 (до Краснолесья).

От площадок на проспекте Ленина отправятся в общей сложности 13 автобусных маршрутов. Желающие доехать до Кольцово (№1), поселка Калиновского (№5), Изоплита (№10), горбольницы №7 (№28), Трактовой (№31), микрорайона Компрессорного (№32), поселка Исток (№45), микрорайона Синие Камни (360) и улицы 40 лет ВЛКСМ (№61) будут собираться у Театра оперы и балета.

Горожанам, едущим в направлении Краснолесья (№21), Широкой Речки (№24), Радиоколледжа (№28) и Пехотинцев (№61), лучше всего стартовать от площади Коммунаров.

Для развоза горожан трамваями выбрано 9 накопительных площадок. Три из них расположены на проспекте Ленина: на участках от Московской до Сакко и Ванцетти, от Луначарского до Карла Либкнехта и от гостиницы «Исеть» до УрФУ), две — на Московской (от проспекта Ленина до Малышева и со стороны улицы Радищева), еще две — на улице Луначарского (от Ленина до Малышева и от Ленина до Первомайской).

Маршруты и направления, по которым эти трамваи пойдут, представлены ниже в таблице.

Наконец, для тех, кому будет удобнее уехать на троллейбусе, предусмотрено 8 накопительных площадок. Они разместятся на Карла Либкнехта (от Ленина до Малышева и от Первомайской до Ленина), Малышева (от 8 Марта до Вайнера), Белинского (остановка «Библиотека Белинского»), Шевченко (остановка «Театр юного зрителя»), у станции метро «Динамо» и рядом с Привокзальной площадью.

Маршруты и направления этих троллейбусов представлены ниже в таблице.

Стоит отметить, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в День Победы смогут воспользоваться услугами муниципального общественного транспорта бесплатно. Кроме того, «за спасибо» сможет проехать одно «сопровождающее лицо», путешествующее в компании ветерана либо инвалида.

Будут ли возить ветеранов бесплатно частные перевозчики, пока непонятно. По словам Сергея Яскевича, мэрия озвучила такое пожелание в адрес частников, но приказать им не может. «Надеюсь, они согласятся с нашей рекомендацией», — предположил представитель горадминистрации.