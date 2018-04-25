Жители Сокольников стали участниками большого районного фестиваля для одарённых людей

На выходных в районе прошел фестиваль «Весна в Сокольниках». Его участниками стали около 340 талантливых жителей Сокольников.

Фестиваль прошел в актовом зале СКОШИ №30 им. К. А. Микаэляна. Зрительский зал был полностью заполнен зрителями и артистами. Открыло фестиваль выступление жестовой песни «Сердце земли моей» в исполнении воспитанницы школы-интерната В. Леонтьевой. Череду вокальных и хоровых номеров представили воспитанники студии «Колибри», спели песни дошколята из групп отделений на Стромынке, Русаковской, Охотничьей, Егерской, учащиеся младших классов школы №1404. В исполнении ребят прозвучали стихи советских и русских поэтов.

Выступили также коллективы начального и среднего отделений сокольнических школ №№1752, 1530, 1404, РОО «Дом молодежи „Сокольники“.

Юный артист Музыкально-драматического театра „Эльф“ М. Бунж прочитал отрывок из поэмы А. Твардовского „Василий Теркин“, тем самым погрузив зрителей в атмосферу военных лет.

Членами жюри стали депутаты и сотрудники аппарата СД МО Сокольники, педагоги школы-интерната и другие представители общественности.

Отмечается, что в текущем году запланировано провести множество мероприятий, в рамках которых одаренные люди Сокольников смогут показать свои таланты.