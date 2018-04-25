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Новый «Король Лев» впечатлил зрителей
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Новый «Король Лев» впечатлил зрителей 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Студия Disney показала зрителям, как будет выглядеть новый «Король Лев». Ремейк легендарного мультфильма делают с помощью компьютерной графики и, судя по отзывам, выглядят герои, как свои настоящие прототипы — львы, мандрилы и т. д.
Первые зрители похвалили образ маленького Симбы, заметив, что он получился у создателей замечательно. Гостям фестиваля показали культовую сцену — мандрил Рафики помечает лоб львенка соком и пылью (спойлер: Симба также умилительно чихнет) и показывает его всей саванне.
Наверное, будет немного странно видеть привычных героев не мультяшными, а похожими на настоящих животных. Особенно мы волнуемся за Пумбу, бородавочники не слишком приятные внешне звери. Но после опыта работы над «Книгой джунглей», у Диснея есть все шансы показать нам отличную историю в новых декорациях. А увидеть «Короля Льва» мы сможем с 19 июля 2019-ого года.
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