Экс-замдиректора челябинского завода возглавил театр в Санкт-Петербурге

Ринат Досмухамедов, который с 2014 по 2015 год занимал пост заместителя генерального директора в филиале Челябинского трубопрокатного завода в Москве, стал новым главой Александринского театра в Санкт-Петербурге, сообщает URA.RU со ссылкой на Минкультуры

«Новый директор Александринского театра — очень опытный управленец, он работал в крупных корпорациях и, с моей точки зрения, сможет успешно руководить таким театром — империей с множеством площадок и систем», — прокомментировал назначение Досмухамедова художественный руководитель театра Валерий Фокин

Досмухамедов родился в 1966 году в Астрахани, окончил МГИМО МИД России по специальности «Международная журналистика». С 1998 по 2010 годы работал в налоговых органах . В 2009—2011 годах был проректором по международным вопросам «Московского налогового университета», а в 2012—2014 годах возглавлял торговое представительство РФ В США.

С 2014 по 2015 год Досмухамедов был заместителем гендиректора по развитию международной деятельности в московском филиале ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», затем работал в других коммерческих структурах.