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Экс-замдиректора челябинского завода возглавил театр в Санкт-Петербурге
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Экс-замдиректора челябинского завода возглавил театр в Санкт-Петербурге 

Rambler News Service 25 апреля 2018
Фото: Собака
Ринат Досмухамедов, который с 2014 по 2015 год занимал пост заместителя генерального директора в филиале Челябинского трубопрокатного завода в Москве, стал новым главой Александринского театра в Санкт-Петербурге, сообщает URA.RU со ссылкой на Минкультуры.
«Новый директор Александринского театра — очень опытный управленец, он работал в крупных корпорациях и, с моей точки зрения, сможет успешно руководить таким театром — империей с множеством площадок и систем», — прокомментировал назначение Досмухамедова художественный руководитель театра Валерий Фокин.
Досмухамедов родился в 1966 году в Астрахани, окончил МГИМО МИД России по специальности «Международная журналистика». С 1998 по 2010 годы работал в налоговых органах. В 2009—2011 годах был проректором по международным вопросам «Московского налогового университета», а в 2012—2014 годах возглавлял торговое представительство РФ В США.
С 2014 по 2015 год Досмухамедов был заместителем гендиректора по развитию международной деятельности в московском филиале ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», затем работал в других коммерческих структурах.
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