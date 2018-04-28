Худрук Александринского театра: год театра в РФ должен способствовать реформе отрасли

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Проведение Года театра в России должно помочь решению некоторых проблем отрасли. Об этом в беседе с ТАСС в субботу заявил художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Союза театральных деятелей России Александром Калягиным поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра.

"Я рассчитываю, что в 2019 году мы сможем произвести обновление театрального дела. У нас очень много проблем в театральной отрасли, о них знаем, и все мы, и власть, и мы про это говорим на разных совещаниях и конференциях", — сказал Фокин.

По словам худрука Александринки, речь идет как о творческих, так и о правовых вопросах. «Я имею в виду то, что у нас много „мертвых“ театров в стране, и надо подойти осторожно к тому, как их реанимировать, где это возможно, и как создать грамотные объединения, как быть с репертуарными театрами, которые тоже нуждаются в обновлении? Мы должны понять, что делать с экспериментальным театром, будет ли государство его поддерживать? А ведь это завтрашний день», — заметил он.

В числе правовых вопросов Фокин озвучил развитие контрактной системы, без которой «невозможно обновление театров и приход молодых», а также систему тендеров. " [Есть] разные организационные вопросы, когда такое количество всяких тендеров и конкурсов, когда нельзя это или то купить, и директора начинают это обходить, нарушая правила. И мы знаем, к каким последствиям это ведет", — подчеркнул худрук.

Фокин также обратил внимание, что Год театра в России совпадет с проведением Международной театральной Олимпиады, столицей которой станет Санкт-Петербург. «Международная театральная Олимпиада будет позиционироваться как марафон российских театральных фестивалей, будет много зарубежных и наших коллективов. Если страна будет жить этот год театральным искусством, это очень здорово», — отметил он.