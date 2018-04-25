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Новый директор Александринского театра встретился с коллективом
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Новый директор Александринского театра встретился с коллективом 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин в среду представил коллективу нового директор, им стал Ринат Досмухамедов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.
"Нового директора коллективу представил художественный руководитель театра Валерий Фокин. Ранее он предложил руководству Минкультуры России рассмотреть кандидатуру Рината Досмухамедова на пост директора театра", — сказали в ведомстве.
Григорий Попов, занимавший эту должность с 2013 года, оставил пост по собственному желанию, отметили в Минкультуры.
Ринат Досмухамедов родился в 1966 году в Астрахани, окончил МГИМО МИД России по специальности «Международная журналистика», рассказали в ведомстве. С 1998 по 2010 годы работал в налоговых органах, возглавлял управление по связям с общественностью Государственной налоговой службы, занимал пост заместителя министра РФ по налогам и сборам. С 2009 по 2011 год был проректором по международным вопросам Московского налогового университета, в 2012-2014 годах возглавлял торговое представительство РФ в США. С 2014 по 2017 годы работал в коммерческих структурах.
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