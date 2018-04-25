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Ринат Досмухамедов стал новым директором Александринского театра
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Ринат Досмухамедов стал новым директором Александринского театра 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин представил коллективу нового директора Рината Досмухамедова, сообщает пресс-служба Минкультуры России.
"Новым директором Александринского театра назначен Ринат Досмухамедов. Григорий Попов, занимавший эту должность с 2013 года, оставил свой пост по собственному желанию", — говорится в сообщении.
Ранее Фокин предложил руководству Минкультуры рассмотреть кандидатуру Досмухамедова на пост директора театра, уточняется в материале.
По информации пресс-службы, Ринат Досмухамедов родился в 1966 году в Астрахани, окончил МГИМО МИД России по специальности «Международная журналистика». С 1998 по 2010 год работал в налоговых органах, в частности, был начальником управления по связям с общественностью Государственной налоговой службы, занимал должность заместителя руководителя Управления МНС России по Москве, также занимал пост заместителя Министра РФ по налогам и сборам.
В 2009-2011 годах он был проректором по международным вопросам «Московского налогового университета», в 2012-2014 годах возглавлял торговое представительство РФ В США. С 2014 по 2017 годы работал в коммерческих структурах.
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