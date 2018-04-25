Дебютные номера представили четырехлетние артисты балетной студии «Фуэте» на отчетном концерте в Котельниках

В доме культуры «Белая Дача» Котельников прошел отчетный концерт Образцового коллектива балетной студии «Фуэте», в ходе которого было представлено порядка 30 номеров. В том числе, юные артисты выступили с дебютными номерами. Сообщила глава Котельников Ирина Польникова

В доме культуры «Белая Дача» в рамках празднования Международного дня танца наша балетная студия «Фуэте» представила концерт в двух отделениях, где выступили все участники коллектива. Для гостей вечера они подготовили порядка 30 танцевальных номеров. В том числе, были представлены дебютные номера самыми маленькими танцорами, которые в этом году начали заниматься в студии. Им всего по четыре года

— Ирина Польникова.

Глава Котельников также отметила, что в концерте были представлены хореографические постановки из известных спектаклей. Все они сопровождались световыми эффектами. Юные танцоры исполнили многочисленные номера: «Цыганочки» из балета «Эсмеральда», «Тарантелла», «Вариация Одалиски из балета Корсар», «Па де труа из балета „Щелкунчик“ и другие. Ирина Польникова добавила, что в концерте приняли участие и артисты московских театров.

»Балетная студия «Фуэте» существует в городском округе более пяти лет. За эти годы участники показали яркие и незабываемые хореографические постановки. Желаю дальнейшего развития участникам балетной студии, новых творческих побед на предстоящих конкурсах и фестивалях. Спасибо за ваш талант, красоту и яркость. Отдельные слова благодарности — руководителю коллектива молодому педагогу Элине Евгеньевне Никифоровой

— Ирина Польникова.

Образцовый коллектив балетная студия «Фуэте» существует в Котельниках с 2012 года, является одним из ведущих в городе. В нем занимается около 100 детей в возрасте от 4-х лет. Его участники являются многочисленными победителями и призерами международных, всероссийских и областных конкурсов. Напомним, в начале апреля участницы коллектива стали призерами четвертого международного детско-юношеского конкурса «Щелкунчик приглашает», проходившего в Екатеринбурге. Тогда их мастерство высоко оценили члены почетного жюри, в состав которого вошли артисты Большого театра. Также юные артисты из Котельников выступали на сцене Кремля, участвовали в фестивалях в Неаполе, Минске и др.

В прошлом году участница студии «Фуэте» Кира Золикова поступила в одну из старейших балетных школ мира — Академию русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербург, а также Варвара Аршинова — в Краснодарское хореографическое училище.