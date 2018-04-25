Ещё
Спектакль по мотивам повести Бориса Васильева покажут на юго востоке столицы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спектакль по мотивам повести Бориса Васильева покажут на юго востоке столицы 

Управа района Текстильщики 47 минут назад
Фото: Эхо района
В КЦ «Москвич» студенты третьего курса актерского отделения столичного профессионального колледжа (мастерская А. А. Решетниковой) представят зрителям постановку по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Спектакль пройдёт в рамках фестиваля «Традиция».
«Драматический спектакль по мотивам повести Б. Васильева о рубежном выборе молодыми людьми своего жизненного пути, который задает тональность новой эпохе, становясь единовременно и знаковым, и символичным», — сообщается в источнике.
Чтобы попасть на спектакль предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Мероприятие состоится 17 мая в 18 часов по адресу: Волгоградский пр., 46/15
Управа района Текстильщики: последние новости
«Приключения Тома Сойера» покажут в культурном центре на Волгоградке В библиотеке на Саратовской вспомнили произведения Тургенева В кинотеатре «Спутник» в ЮВАО покажут фильм «Маскарад»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру20
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ4
Как уходили знаменитости8
Знаменитости, которых подменили двойниками28
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение