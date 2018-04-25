Спектакль по мотивам повести Бориса Васильева покажут на юго востоке столицы

В КЦ «Москвич» студенты третьего курса актерского отделения столичного профессионального колледжа (мастерская А. А. Решетниковой) представят зрителям постановку по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Спектакль пройдёт в рамках фестиваля «Традиция».

«Драматический спектакль по мотивам повести Б. Васильева о рубежном выборе молодыми людьми своего жизненного пути, который задает тональность новой эпохе, становясь единовременно и знаковым, и символичным», — сообщается в источнике.

Чтобы попасть на спектакль предварительно необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Мероприятие состоится 17 мая в 18 часов по адресу: Волгоградский пр., 46/15