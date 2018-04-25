Челябинцев приглашают на первый в истории города ночной спектакль

Камерный театр приглашает жителей Челябинска на экспериментальную акцию — первый в истории города ночной спектакль, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областного правительства.

В рамках так называемой «Чёрной субботы» 28 апреля зрителям покажут один из самых популярных спектаклей — «Музыки и сигарет не хватит до весны». Последний раз постановка по пьесе Игоря Бауэршимы о том, как два одиночества решили свести счёты с жизнью, была в репертуаре 10 лет назад. Показ ночного спектакля стартует в 22 часа вечера.

«Актёры работают те же, что и в день премьеры — Марина Гез Пётр Артемьев . Конечно, за это время они внешне изменились, но внутренняя составляющая не пострадала. Появилась некая странность ситуации и неожиданный юмор, ребята добавили кое-какие реплики, а сцена первой встречи получилась даже интереснее, — отмечает руководитель проекта, артист Камерного театра Дмитрий Олейников . — После спектакля планируем провести обсуждение со зрителями, в том числе хотим узнать, насколько интересны ночные показы».

Ещё одна «фишка» ночного спектакля заключается в том, что актёры Камерного театра в эту ночь возьмут на себя не только сценическую работу, но и всю остальную, а именно: гардеробщиков, вахтеров, буфетчиков. Если затея понравится челябинской публике, то ночные спектакли станут регулярными.

Забронировать билеты на спектакль можно здесь.