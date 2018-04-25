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В Петербурге впервые покажут сценическую эвритмию
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В Петербурге впервые покажут сценическую эвритмию 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
27 мая и 1 июня впервые в Санкт-Петербурге на сцене театрально-концертной площадки «Скороход» (Московский проспект, 107 к.5) пройдут премьерные показы сценической эвритмии, созданной российскими хореографами. Участники дуэта «AM ST eurythmy» поставили перед собой задачу особой пластикой, присущей только эвритмии, сделать видимой академическую музыку Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной и Адама Худояна, исполняемой вживую.
Создатели дуэта «AM ST eurythmy» — Станислав Татлок и Анастасия Мосина (выпускники швейцарской академии эвритмического искусства «Eurythmeum CH») являются артистами мирового уровня; активно участвуют в постановках западных сценических коллективов. Осенью 2017 г. Анастасия Мосина и Станислав Татлок были приглашены в состав международной эвритмической труппы, под руководством одних из лучших хореографов в этой области — Карины Шмидт (Германия) и Бенедикта Цвайфеля (Швейцария). В 2018-2019 гг. состоится их мировое турне «Storms of Silence».
«Триптих — это наша первая самостоятельная работа, как хореографов, — рассказывают артисты. — Она соткана из русской музыки и языка, поэтому для нас важно представить премьеру именно в России. Погружаясь в суть звучания гласных и согласных, мы были поражены глубиной и экспрессией возникающих смыслов, мелодичностью и внутренними ритмами».
Вместе с эвритмистами, в постановке примет участие российский актёр Вячеслав Коробицин, чья речь станет отправной точкой для невербального взаимодействия на сцене.
Программа «Триптих» — это уникальная возможность для петербургского зрителя насладиться живой академической музыкой, воплощенной эвритмической пластикой.
Билеты можно приобрести здесь.
Эвритмия — это сочетание особой пластики, напоминающей танец и пантомиму, с поэтической речью или музыкой.
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