Сергей Юрский поставил шпионский триллер

Автор пьесы Игорь Вацетис — фигура мифическая. Сергей Юрский уже играл в спектакле по пьесе Вацетиса «Провокация», так и не объяснив публике — кто, откуда этот драматург? Впрочем тот, кто хотя бы однажды имел возможность личного общения с Сергеем Юрским, легко догадается, что Игорь Вацетис — и есть Сергей Юрьевич. Юрский всегда говорит о том, что его беспокоит, интересует, интригует в манере особого абсурда, который уже сегодня называют «абсурдом Юрского», и отличает его абсурд острота, злободневность, интеллект. Премьера «Reception», главные герои которой — резиденты, разведчики, а для кого-то шпионы, — невероятно метко попадает в наше время, с громкими шпионскими скандалами. Впрочем, Юрский в своей работе не преследует цель развлечь или отвлечь от проблем публику.

Сергей Юрьевич объяснил «ВМ» задачу, которую он поставил как режиссер в этой работе:

— Абсурд — высшая стадия иронии. В свое время я ставил спектакли, которые можно отнести к попытке воссоздать мир абсурда, — это «Стулья», «Король умирает», «Провокация», «По поводу лысой певицы». Пожалуй, именно в «Лысой певице» наиболее четко отражается предвестие катастрофы, и поэтому она дальше уходит от иронии, чем другие постановки. В спектакле «Reception» — моя попытка передать время, в которое мы живем, и которое, на мой взгляд, стало иным.

Сюжет спектакля — в современном российском отеле остановился герой Юрского — Роман Плоткин. У него бессонница, и он сидит в холле, в темноте, и расспрашивает дежурную ( Людмила Свитова ) о житие-бытие. Герой Юрского задает девушке профессиональные вопросы, в частности, «откуда она знает английский язык?», и не делает никаких попыток для флирта.

Зритель пока даже не догадывается о том, что он — бывший или не бывший разведчик (говорят, что бывших разведчиков не бывает). Умный, интеллигентный, уставший человек, которого мучает яркий свет и который хочет тишины и покоя. Но появление нового гостя — Соколова ( Андрей Межулис ), которого вольно или невольно (в жанре абсурда мотивация не всегда ясна) встречает в холле герой Юрского, не оставляет сомнений — этот отель имеет прямое отношение к миру разведки, и здесь происходят тайные свидания, и даже его владелец — из мира шпионов.

В спектакле — удивительно гармоничный актерский ансамбль. Актеры передают мир безжалостных, жестких мужчин, — шпионов; и хрупкий, теплый мир женщин, которые при любых обстоятельствах, даже работая вместе со шпионами, остаются мечтательными. Хозяйку отеля Веронику Леоновну играет заслуженная артистка России Елена Валюшкина

В своей игре она передает все оттенки юмора, которым русским женщинам не занимать, — это и насмешка, и сарказм, и тонкая ирония, и гротеск. Зритель, наблюдая за жизнью наших современников, хотя и специфической (все-таки мир разведки — особый мир), находит ответы на многие вопросы, которые его беспокоят. Один из них: «Почему время так быстротечно, и нет возможности на размышления, чувства, наслаждения?». Впрочем, мужчины найдут для себя одни темы, а женщины — другие. Сергей Юрский поставил довольно гендерный спектакль, с разделением мира на мужчин и женщин. Режиссер-постановщик обозначил жанр: «Триллер».