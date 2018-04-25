В театре оперы и балета Уфы покажут комическую оперу «Лунный мир» 

Премьера комической оперы «Лунный мир» состоится 26 и 28 апреля на малой сцене Башкирского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба учреждения.
Написанный Йозефом Гайдном во второй половине XVIII века на основе пьесы итальянского драматурга Карло Гольдони сюжет оперы «Лунный мир» связан с одной из самых известных мистификаций Нового времени — открытием Лунного мира. Композитор тонко сочетает фантастику и реальность, бытовой юмор и возвышенные чувства героев.
Музыкальным руководителем и дирижёром-постановщиком выступит главный дирижёр театра Артём Макаров. Режиссёр-постановщик — Елизавета Корнеева, художник-постановщик — Екатерина Агений (обе — Москва). Хормейстер-постановщик — Александр Алексеев. Художник по свету — Сердар Чарыев.
Партии исполнят Владимир Орфеев, Владимир Копытов, Сергей Сидоров, Рим Рахимов, Эльвира Алькина, Лилия Халикова, Диляра Идрисова, Элина Галимуллина, Алина Латыпова, Регина Звегинцева, Екатерина Куликова, Салават Киекбаев, Ян Лейше, Алим Каюмов, Ильгиз Хакимов.
«Я прошу артистов не говорить о любви, — признается молодой режиссер Елизавета Корнеева. — Да, этот спектакль про свадьбу, брак, семейные отношения, но браки бывают разные и не всегда основа для них — любовь. Это может быть даже формальный юридический акт, когда человек может вступить в семейные отношения из-за страха одиночества. Поэтому мне хотелось, чтоб в спектакле изначально брак был не по любви. Семья — это не только вопрос любви, но и ответственность друг за друга».
Постановка осуществлена за счет средств гранта Министерства культуры России для молодых специалистов.