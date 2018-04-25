В театре оперы и балета Уфы покажут комическую оперу «Лунный мир»

Премьера комической оперы «Лунный мир» состоится 26 и 28 апреля на малой сцене Башкирского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба учреждения.

Написанный Йозефом Гайдном во второй половине XVIII века на основе пьесы итальянского драматурга Карло Гольдони сюжет оперы «Лунный мир» связан с одной из самых известных мистификаций Нового времени — открытием Лунного мира. Композитор тонко сочетает фантастику и реальность, бытовой юмор и возвышенные чувства героев.

«Я прошу артистов не говорить о любви, — признается молодой режиссер Елизавета Корнеева. — Да, этот спектакль про свадьбу, брак, семейные отношения, но браки бывают разные и не всегда основа для них — любовь. Это может быть даже формальный юридический акт, когда человек может вступить в семейные отношения из-за страха одиночества. Поэтому мне хотелось, чтоб в спектакле изначально брак был не по любви. Семья — это не только вопрос любви, но и ответственность друг за друга».