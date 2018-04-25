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Ироничный спектакль с множеством вопросов
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Ироничный спектакль с множеством вопросов 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Премьера Мастерской Петра Фоменко «Сережа очень тупой» (режиссер Алексей Кузьмин-Данилов) отправляет публику сразу в два путешествия во времени, — советское прошлое и неизвестное будущее, давая возможность сравнения и переосмысления.
Спектакль «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова на редкость умный, серьезный и острый. Все герои — даже если они — явные дурачки, как 3-й курьер, говорят умные вещи, логические и имеющие исторический контекст. А сам Сережа (Андрей Миххалев) — гениальный программист, создающий новый виртуальный мир. Он настолько умный, что может создать машину времени. Тупым его назовет жена — дальновидная девушка Маша (Мария Большова), которая знает все новости, в курсе всех реалий, и знает, как действовать в сложной ситуации. Тупым, по мнению Маши, Сережа окажется тогда, когда начнется сомневаться — выбросить ли куда-либо подальше посылку с неизвестным содержимым? У Маши — сильный инстинкт самосохранения и она без колебаний приказывает Сереже избавиться от подозрительной посылки.
Сегодня наблюдается некая ностальгия по СССР, и она проявляется во многих аспектах жизни. В спектакле «Сережа очень тупой» нет идеализации СССР, но есть ирония — причем по отношению и к прошлому, и к настоящему, и даже к будущему. Ирония с элементами сатиры. Возможно, «Сережа очень тупой» — самый ироничный спектакль, который сегодня идет в театрах Москвы о нашей жизни, в которой многое смешалось и перепуталось и в ней много вопросов, на которые интернет не дает ответы. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
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