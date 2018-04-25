Депутат принял сатирическую пьесу за руководство к действию 

Депутата омского горсовета от партии КПРФ Михаила Федотова возмутила постановка уральского драматурга Валерия Шергина с провокационным названием: «ShЛЮхИ — Не ОGоНЬ». В связи с этим он потребовал запретить спектакль, который с зимы прошлого года показывали на сцене «Пятого театра».
К слову, поход в театр на данную постановку стал для депутата сюрпризом — билеты ему подарили.
«Мне подарили билеты в театр на этот спектакль. Во время просмотра мне впервые в жизни захотелось уйти до окончания. Но я, как говорится, собрался в комочек и досидел до конца, чтобы узнать, к чему в итоге все придет. Это очень сомнительный спектакль, который не способен воспитать у молодежи никаких моральных ценностей», — отметил Федотов.
После она заявил, что его смутило не только название, но и ненормативная лексика.
«Использовались ужасные слова в адрес женщин и мужчин, которые я даже не хочу произносить. Поэтому я обратился в министерство культуры, чтобы такие спектакли впредь не повторялись», — цитирует «URA. RU» Федотова.
Руководитель «Пятого театра» Никита Гриншпун не стал особо комментировать слова депутата.
«Никита Юльевич посчитал, что следует промолчать в данном случае», — сообщили в пресс-службе театра.
Спектакль «ShЛЮхИ — Не ОGоНЬ» повествует о жизни пяти девушек в спальных районах Москвы. Героини рассуждают со сцены о том, как устроиться в жизни так, чтобы ничего не делать, но при этом иметь всё, что душе потребуется.
Пьесу написал драматург из Удмуртии Валерий Шергин, ранее одержавший победу в драматургическом конкурсе «Свободный театр».