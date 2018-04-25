Суд Петербурга приостановил иск Минкультуры о взыскании аванса по новой сцене МДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. / ТАСС /. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил производство по иску Северо-Западной дирекции Минкультуры к бывшему подрядчику новой сцены Малого драматического театра (МДТ, Театра Европы) о взыскании 181 млн рублей неотработанного аванса по контракту на строительство объекта. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Приостановить производство", — говорится в материалах. Причина не уточняется.

Как следует из материалов дела, иск рассматривается в первой инстанции во второй раз, предыдущие решения, когда суд принял сторону подрядчика, отменили. В иске дирекция Минкультуры просит взыскать с бывшего подрядчика 181 млн рублей необработанного аванса по контракту на новую сцену МДТ, подрядчик во встречных требованиях просит признать отказ дирекции от исполнения контракта на объект недействительным, расторгнуть контракт и взыскать 1 млрд рублей убытков. Требования на 939 млн рублей выделили в отдельное производство.

Контракт на 2,5 млрд рублей разорвала дирекция в декабре 2016 года из-за срыва подрядчиком графика работ на 2016 год, неотработанного аванса и неосвоения лимита финансирования. Согласно данным картотеки дел, суд рассматривает несколько встречных исков дирекции и бывшего подрядчика по контракту на строительство новой сцены. Бывший подрядчик, согласно контракту, должен был завершить работы в июне 2018 года.

Достройкой объекта занимается компания «Трансепт групп» (75% акций принадлежит предпринимателю Борису Ротенбергу ). Все работы планируется завершить в конце 2019 года.

О театре

Малый драматический театр создали в Ленинграде в 1944 году, когда большинство театров находились в эвакуации. Вопрос о строительстве нового здания поднимали с советских времен, но до сих пор театр работает в помещениях, рассредоточенных по пяти домам на улице Рубинштейна.

В сентябре 1998 года театр получил статус Театра Европы, став третьим после театра «Одеон» в Париже и «Пикколо-театра» в Милане.