В библиотеке на Зарайской прозвучали песни Полины Виардо 

Музыкальный вечер, посвященный творчеству певицы Полины Виардо, прошел в библиотеке №106 на Зарайской. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Во время «Библионочи» наши гости ознакомились с репертуаром Полины Виардо. Песни прозвучали в исполнении Натальи Кармелюк — актрисы театра под руководством Геннадия Чихачева. Также у нас состоялись квест, чаепитие и уникальная выставка, посвященная творчеству Тургенева, — отметила Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)