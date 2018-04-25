Ещё
В библиотеке на Зарайской прозвучали песни Полины Виардо
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке на Зарайской прозвучали песни Полины Виардо 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Музыкальный вечер, посвященный творчеству певицы Полины Виардо, прошел в библиотеке №106 на Зарайской. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Во время «Библионочи» наши гости ознакомились с репертуаром Полины Виардо. Песни прозвучали в исполнении Натальи Кармелюк — актрисы театра под руководством Геннадия Чихачева. Также у нас состоялись квест, чаепитие и уникальная выставка, посвященная творчеству Тургенева, — отметила Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
Театральную постановку по повести Бориса Васильева покажут на юго-востоке Москвы В библиотеке на Шатурской дети посадили помидоры и огурцы В центре социального обслуживания на Зеленодольской состоялась встреча, посвященная Рахманинову
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру20
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ17
Как уходили знаменитости8
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Знаменитости, которых подменили двойниками28
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение