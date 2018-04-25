Во время ЧМ-2018 ростовские театры отменят все спектакли 

Чемпионат мира по футболу внес свои коррективы не только в инфраструктуру нашего города, но и в его культурную жизнь. Так, в период матчей два ростовских театра отменят все свои спектакли. 161.ru выяснил, когда зрители смогут посмотреть последние постановки и чем будут заниматься артисты в период спортивных соревнований.
Из-за появления фан-зоны на три недели раньше завершит театральный сезон Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. Последняя пьеса — «Женитьба Фигаро» — состоится 10 июня, после чего актеры начнут работать над будущими премьерами.
— Вскоре к нам приедут три известных режиссера, которые подарят ростовчанам новые постановки. Георгий Кавтарадзе поставит спектакль по мотивам чеховской пьесы «Три сестры», Геннадий Шапошников возьмется за произведение Горького «Дачники», а Богдан Петканин — за «Примадонну» американского драматурга Терренса МакНелли. Посмотреть всё это можно будет ближайшей осенью, — рассказала помощник художественного руководителя театра Наталья Калашникова.
В период соревнований молодежный театр будет готовить премьеру «Амадей»
Изменения в репертуаре произойдут и в Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре. С 16 июня показ спектаклей здесь будет отменен, но коллектив в отпуска не уйдет, а станет усиленно работать над премьерой.
— Петербургский драматург Александр Баргман поставит на нашей сцене пьесу Питера Шеффера «Амадей». Ее премьера состоится 6, 7, 8 июля, после чего театр завершит 88-й театральный сезон, — рассказала пресс-секретарь театра Дарья Петренко.
В Музтеатре досрочно завершать сезон не собираются
А вот дирекция Ростовского государственного музтеатра отменять свои постановки не собирается. Наоборот, артисты готовят для гостей чемпионата насыщенную культурную программу. В рамках фестиваля «Шедевры русской музыки» зрители увидят такие известные постановки, как: «Евгений Онегин», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Юнона и Авось», «Пиковая дама», «Князь Игорь», а также лучшие премьеры сезона: «Хиты Бродвея», «Баядерка», «Шерлок Холмс и пляшущие человечки». На каникулы творческий коллектив отправится 8 июля.