Во время ЧМ-2018 ростовские театры отменят все спектакли

Чемпионат мира по футболу внес свои коррективы не только в инфраструктуру нашего города, но и в его культурную жизнь. Так, в период матчей два ростовских театра отменят все свои спектакли. 161.ru выяснил, когда зрители смогут посмотреть последние постановки и чем будут заниматься артисты в период спортивных соревнований.

Из-за появления фан-зоны на три недели раньше завершит театральный сезон Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. Последняя пьеса — «Женитьба Фигаро» — состоится 10 июня, после чего актеры начнут работать над будущими премьерами.

В период соревнований молодежный театр будет готовить премьеру «Амадей»

Изменения в репертуаре произойдут и в Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре. С 16 июня показ спектаклей здесь будет отменен, но коллектив в отпуска не уйдет, а станет усиленно работать над премьерой.

— Петербургский драматург Александр Баргман поставит на нашей сцене пьесу Питера Шеффера «Амадей». Ее премьера состоится 6, 7, 8 июля, после чего театр завершит 88-й театральный сезон, — рассказала пресс-секретарь театра Дарья Петренко.

В Музтеатре досрочно завершать сезон не собираются