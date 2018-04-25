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Юные актеры из Савеловского стали дипломантами международного фестиваля
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Юные актеры из Савеловского стали дипломантами международного фестиваля 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Учащиеся школы № 1164, занимающиеся в студии актерского мастерства «Перспектива», стали дипломантами первой степени на Международном открытом фестивале «Один день с театром». По словам представителя администрации школы, юные актеры представили на суд жюри спектакль «Дамы».
— На этом же фестивале учащаяся 7 «Г» класса стала лауреатом первой степени в номинации «Художественное чтение», а учащаяся 8 «А» класса — дипломантом первой степени, — добавил представитель администрации.
Напомним, в этом году фестиваль был приурочен к международному профессиональному празднику театральных работников — Всемирному дню театра. Традиционно этот день проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». (мю)
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