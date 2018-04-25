Тульская область может стать пилотным регионом по возрождению кадетских балов 

ТУЛА, 25 апреля. /ТАСС/. Тульская область может стать первым регионом, где опробуют пилотный проект возрождения традиций церемониальных кадетских балов. Об этом в среду в Туле сообщила народная артистка России, балерина Илзе Лиепа во время культурного форума Центрального федерального округа «Импульс культуры».
Как сообщалось ранее, в марте 2018 года Лиепа на встрече с Дюминым в Туле сообщила, что благотворительный фонд, которым она руководит, рассматривает Тульскую область в качестве площадки для реализации своих проектов. В частности, артистка предложила проводить занятия с тульскими ребятами и педагогами из центра одаренных детей «Мастерская талантов».
"Проект возрождения традиций церемониальных кадетских балов мы сейчас обсуждаем с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Было бы очень здорово, если бы смогли сделать здесь такой пилотный региональный проект. В течение трех лет мы его обкатали в первом Московском кадетском корпусе вместе с воспитанницами балетных школ", — сказала Лиепа.
По ее словам, церемониальный кадетский бал — не просто танцевальный вечер, но и праздник, наполненный смыслом старинной эпохи высшего дворянского общества. Каждый танец бала посвящен важному событию или выдающейся личности отечественной истории.
Проект инициировал благотворительный фонд Илзе Лиепа, который занимается развитием хореографического и изобразительного искусства.
Культурный форум Центрального федерального округа «Импульс культуры» проходит в Туле 25 апреля. Его основная тема — «Роль культуры в современном мире», на дискуссионных площадках обсуждаются перспективы развития музеев, театра, музыки и хореографии. Участниками форума стали более 200 представителей отрасли культуры регионов ЦФО. В числе гостей — режиссер Алла Сурикова, певица Ольга Кормухина, художник Александр Шилов (младший), актеры театра и кино Николай Бурляев и Андрей Мерзликин.