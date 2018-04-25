Тульская область может стать пилотным регионом по возрождению кадетских балов

ТУЛА, 25 апреля. / ТАСС /. Тульская область может стать первым регионом, где опробуют пилотный проект возрождения традиций церемониальных кадетских балов. Об этом в среду в Туле сообщила народная артистка России, балерина Илзе Лиепа во время культурного форума Центрального федерального округа «Импульс культуры».

Как сообщалось ранее, в марте 2018 года Лиепа на встрече с Дюминым в Туле сообщила, что благотворительный фонд, которым она руководит, рассматривает Тульскую область в качестве площадки для реализации своих проектов. В частности, артистка предложила проводить занятия с тульскими ребятами и педагогами из центра одаренных детей «Мастерская талантов».

"Проект возрождения традиций церемониальных кадетских балов мы сейчас обсуждаем с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Было бы очень здорово, если бы смогли сделать здесь такой пилотный региональный проект. В течение трех лет мы его обкатали в первом Московском кадетском корпусе вместе с воспитанницами балетных школ", — сказала Лиепа.

По ее словам, церемониальный кадетский бал — не просто танцевальный вечер, но и праздник, наполненный смыслом старинной эпохи высшего дворянского общества. Каждый танец бала посвящен важному событию или выдающейся личности отечественной истории.

Проект инициировал благотворительный фонд Илзе Лиепа, который занимается развитием хореографического и изобразительного искусства.