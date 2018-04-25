Первый камень в основание Собора святой Екатерины у Театра драмы хотят заложить этим летом

Первый камень в основание будущего Собора святой Екатерины, который собираются построить в районе Октябрьской площади и Театра драмы, может быть заложен уже этим летом — когда Екатеринбург посетит патриарх Кирилл.

— Мы выражаем надежду на то, что это (закладка первого камня собора. — Прим. ред.) произойдёт, — отметил викарий Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг.

Как сообщал ранее пресс-секретарь предстоятеля церкви, в Екатеринбурге патриарх планирует провести заседание Священного синода.

Стоит отметить, что сейчас в Екатеринбурге идёт конкурс по проектированию общественных пространств у Октябрьской площади с учётом размещения храма. Однако конкурсантам продлили время работы на 2 месяца — итоги его раскроют 3 июля, хотя собирались сделать это уже 30 апреля. На площадке у Октябрьской площади в начале апреля проверяли грунты — насколько они подходят для строительства.