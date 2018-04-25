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Первый камень в основание Собора святой Екатерины у Театра драмы хотят заложить этим летом
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Первый камень в основание Собора святой Екатерины у Театра драмы хотят заложить этим летом 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Первый камень в основание будущего Собора святой Екатерины, который собираются построить в районе Октябрьской площади и Театра драмы, может быть заложен уже этим летом — когда Екатеринбург посетит патриарх Кирилл.
— Мы выражаем надежду на то, что это (закладка первого камня собора. — Прим. ред.) произойдёт, — отметил викарий Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг.
Как сообщал ранее пресс-секретарь предстоятеля церкви, в Екатеринбурге патриарх планирует провести заседание Священного синода.
Стоит отметить, что сейчас в Екатеринбурге идёт конкурс по проектированию общественных пространств у Октябрьской площади с учётом размещения храма. Однако конкурсантам продлили время работы на 2 месяца — итоги его раскроют 3 июля, хотя собирались сделать это уже 30 апреля. На площадке у Октябрьской площади в начале апреля проверяли грунты — насколько они подходят для строительства.
Сквер у Театра драмы — место, куда перенесли строительство бывшего Храма-на-воде. Против стройки в акватории Городского пруда рядом с «Динамо» неоднократно высказывалась общественность, и в итоге губернатор Евгений Куйвашев предложил инициаторам проекта — главе УГМК Андрею Козицыну и главе РМК Игорю Алтушкину — пересмотреть местонахождение объекта. Генподрядчиком строительства выступает ГК Premier. Создатель первого варианта Храма-на-воде Михаил Голобородский характеризовал этот участок как «тяжёлый, со сложным ландшафтом».
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