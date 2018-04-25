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Театральная гостиная откроет двери в библиотеке Ховрина
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Театральная гостиная откроет двери в библиотеке Ховрина 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В пятницу, 27 апреля, в библиотеке №26 района Ховрино откроет двери театральная гостиная «Легенды и звезды МХТ». Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа.
«Московский Художественный театр — первый в России театр, осуществивший реформу репертуара, создавший собственный круг тем и живший последовательной их разработкой от спектакля к спектаклю. Поговорим о лучших спектаклях МХТ, принципах Мхатовской школы и его уникальном актерском ансамбле», — анонсируется на сайте.
Гостей будут ждать к 15.00 в библиотеке по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. Вход свободный. (то)
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