Воспитанники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей побывали на постановке Архангельского театра драмы

Воспитанники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД России по Архангельской области побывали в Архангельском театре драмы имени М. В. Ломоносова. Ребята с удовольствием посмотрели спектакль «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

Представление вызвало у ребят множество позитивных эмоций. Рассказ о победе добра над злом, изложенный в современном видении, был понятен и интересен подросткам. Как они признались, особенно увлекательно было наблюдать за актерами-сверстниками, принимавшими участие в постановке, и спецэффектами на сцене.

Воспитатели убеждены, что такие мероприятия запоминаются надолго и очень полезны для детей, так как расширяют их кругозор, учат видеть в жизни яркие, интересные моменты и в целом способствуют профилактике совершения правонарушений среди несовершеннолетних.

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры Архангельской области и члена Общественного совета при региональном УМВД — директора Архангельского театра драмы Сергея Самодова.