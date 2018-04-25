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Воспитанники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей побывали на постановке Архангельского театра драмы
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Воспитанники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей побывали на постановке Архангельского театра драмы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 54 минуты назад
Воспитанники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД России по Архангельской области побывали в Архангельском театре драмы имени М. В. Ломоносова. Ребята с удовольствием посмотрели спектакль «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».
Представление вызвало у ребят множество позитивных эмоций. Рассказ о победе добра над злом, изложенный в современном видении, был понятен и интересен подросткам. Как они признались, особенно увлекательно было наблюдать за актерами-сверстниками, принимавшими участие в постановке, и спецэффектами на сцене.
Воспитатели убеждены, что такие мероприятия запоминаются надолго и очень полезны для детей, так как расширяют их кругозор, учат видеть в жизни яркие, интересные моменты и в целом способствуют профилактике совершения правонарушений среди несовершеннолетних.
Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры Архангельской области и члена Общественного совета при региональном УМВД — директора Архангельского театра драмы Сергея Самодова.
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