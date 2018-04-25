Суд в Петербурге приостановил спор по проекту новой сцены МДТ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости . Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду приостановил рассмотрение спора о разрыве контракта на сооружение новой сцены Малого драматического театра (МДТ) в Петербурге, проект которой связан с уголовным делом о мошенничестве, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».

"Приостановить производство", — сообщается в карточке дела.

Резолютивная часть решения арбитража пока не опубликована. Судебное разбирательство идет между Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД), подведомственной Минкультуры РФ , и компанией «Стройсоюз СВ», которая требует отмены решения этого ведомства об одностороннем отказе от контракта на сооружение новой сцены МДТ.

Согласно материалам суда, «Стройсоюз СВ», в апреле признанный банкротом, настаивает на недействительности отказа заказчика от контракта на сооружение новой сцены МДТ в рамках встречных исковых требований, предъявленных в ходе рассмотрения иска Северо-Западной дирекции о взыскании с этой компании около 222 миллионов рублей, в том числе 194 миллионов рублей неотработанного аванса. Суды первой и апелляционной инстанций в июле-октябре прошлого года отказали СЗД в удовлетворении этого иска, признав недействительным односторонний отказ от контракта, после чего кассационный арбитраж в декабре направил дело на новое рассмотрение.

По оценке окружного суда, суды первой и апелляционной инстанций «не исследовали факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ за четвертый квартал 2016 года, послуживший основанием для отказа заказчика от спорного контракта». Соответственно, их выводы об обоснованности требований подрядчика по расторжению спорного контракта «являются преждевременными».

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта на строительство новой сцены МДТ в декабре 2016 года. Как сообщали РИА Новости в министерстве культуры РФ, государственный заказчик решил расторгнуть контракт с ООО «Стройсоюз СВ», так как подрядчик сорвал график работ на 2016 год и не отработал аванс, выплаченный в 2015 году. Это привело к тому, что лимит финансирования, предусмотренный на объект в 2016 году, не был освоен.

Новым подрядчиком сооружения новой сцены МДТ после разрыва контракта со «Стройсоюзом СВ» в марте избрана петербургская компания «Трансепт групп». Стоимость работ составит около 2 миллиардов рублей. Согласно техническому заданию, участок под строительство новой сцены МДТ расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга в квартале, ограниченном улицей Марата, Звенигородской улицей, Подъездным переулком и улицей Константина Заслонова. Площадь участка составляет около 1 гектара. Общая площадь семиэтажного здания Новой сцены должна составить 23,5 тысячи квадратных метров. Окончание работ — конец 2019 года, сообщала в октябре руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Наталья Волынская