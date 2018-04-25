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Гришковец рассказал о новом моноспектакле «Предисловие к роману»
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Гришковец рассказал о новом моноспектакле «Предисловие к роману» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьера нового спектакля Евгения Гришковца «Предисловие к роману» состоится в Театральном центре «На Страстном» в Москве 11 и 12 мая, сообщили в пресс-службе центра.
"Последние десять лет, начиная с 2008 года, я делаю и выпускаю один моноспектакль в три года. Это всегда очень особенная, длительная и кропотливая работа. Но в наступившем году я наконец-то подошел к завершению написания романа «Театр отчаяния или отчаянный театр». Над этой книгой я работаю уже третий год, и она вытеснила все другие замыслы и идеи. Я даже подумывал о том, чтобы не делать и не выпускать в наступившем году новый спектакль. Но, как это обычно бывает… вдруг пришло странное и неожиданное решение…. Родился сценический образ предисловия к тому роману, который я сейчас пишу", — рассказал Гришковец РИА Новости.
По словам драматурга, это будет спектакль под названием «Предисловие к роману», в котором он постарается рассказать о таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа.
"Этот спектакль будет во многом посвящен чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается", — пояснил Гришковец.
Первый показ спектакля состоялся в родном городе Гришковца, в Кемерово, 14 апреля. Премьерные показы в Москве пройдут 11 и 12 мая, 15, 16 и 17 июня.
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