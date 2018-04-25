Ещё
Знакомьтесь, Савва Савельев — режиссер проекта-оммажа Каравайчуку в Эрмитаже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знакомьтесь, Савва Савельев — режиссер проекта-оммажа Каравайчуку в Эрмитаже 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Режиссер и художник, а в прошлом главный редактор журналов «МСК. Собака.ru», Time Out Петербург и креативный продюсер телешоу «Вечерний Ургант» поставил в Эрмитаже спектакль-перформанс об Олеге Каравайчуке, а в июне покажет проект-посвящение Андрею Тарковскому.
В Петербурге ты был медиа-менеджером, но вот уже десять лет живешь в Москве, и с индустрией глянца и телевидения больше не связан. Как получилось, что сегодня ты художник и режиссер?
Как говорила Анна Андреевна Ахматова, «Я не люблю эти большие слова — „биллиард“, „поэт“…» (Смеется). Понятие «художник» имеет очень много значений. Ван Гог утверждал, что задача художника — передать свой тип миросозерцания зрителю. И как мы видим в окружающей нас действительности, люди добиваются этого разными способами: кто-то передает свой тип миросозерцания, поджигая двери, кто-то — сочиняя стихи, а кто-то — снимая клипы. Инструментарий разный, но все это — художественные акты. В свое время мы с Яной Милорадовской придумывали невероятные обложки журнала «Собака.ru» или снимали фотоисторию «Мертвые души», в которой Влад Мамышев-Монро выступал в роли Коробочки — мне кажется, что это были вполне себе художественные проекты, только они не висели на стенах галерей, а печатались в журнале. Я занимался также рекламными кампаниями издания, его вечеринками — это было комплексное обслуживание: ты придумай художественный акт, создай его, а потом еще и отрекламируй. Этот комбинат полного цикла запустился во мне в недрах ИД «Собака», за что я ему невероятно благодарен — школа жизни, закалка, ответственность. В феврале 2008 года мне пришлось переехать в Москву, поскольку меня назначили главным редактором московской версии журнала «Собака.ru» — и я благодарен издателям, которые в возрасте 27 лет выпихнули меня из петербургской зоны комфорта, отправив сюда. Но оглядываясь назад вижу, что на их месте никогда не поставил бы себя тогдашнего на эту должность.
Почему?
Я вообще не понимал, что такое Москва и кто в ней живет. Человек, который собрался делать журнал об этом городе, должен как минимум год пожить в нем, чтобы хотя бы знать, где находится улица Каретный ряд: когда мне назначали встречу на ней, я соглашался, а сам вешал трубку и бежал к секретарю спрашивать где это. Тот, у кого банально географический ноль по поводу города, о котором он пишет, не релевантен занимаемой должности — и я был именно таким. Осознание этого факта пришло ко мне одновременно с желанием писать картины в Москве, как я делал это в Петербурге. До того момента я почему-то был уверен, что не могу этим заниматься в Москве и собирался возвращаться в Петербург. Оказалось, что вполне могу. Начались выставки: персональная в галерее «Корпус 3», коллективные на Винзаводе, в галерее Art4, в музее современного искусства PERMM. Я стал делать что-то, в чем был уверен — и это помогло мне остаться в Москве.
Когда журнал «Собака» закрылся в столице, мне предложили стать издателем журнала Time Out Москва, поскольку до этого у меня был опыт работы главным редактором Time Out Петербург. И в какой-то момент я обнаружил себя сидящим в офисе с цифрами бюджета, цифрами траффика на сайте, с работой над мобильным приложением. Я с восхищением наблюдал за тем, с каким талантом вели этот бизнес Борис Белоцерковский и Инесса Гаевская — они из тех людей, которые занимаясь бюджетом, превращают это в творческий акт. Но этого нельзя сказать про меня.
И тут началась твоя телекарьера?
Да, однажды я пошёл на презентацию книги Владимира Познера, где в очереди в гардероб столкнулся с Иваном Ургантом, с которым был знаком с тех пор, как в 2000 году он вел в клубе «Плаза» первый день рождения журнала «Собака». Мы разговорились, Ваня рассказал о запуске своего шоу и спросил, не посоветую ли я кого-нибудь в команду. Две ночи я не спал, позвонил Ване и сказал, что могу порекомендовать самого себя. Но сразу его предупредил: «Ты же понимаешь, что на телевидении я ни дня не работал?» На что услышал ответ: «И это очень хорошо!» Примерно по такому же принципу мы стали собирать команду из людей, никак не связанных с телевидением: нужно было найти редакторов, продюсеров, дизайнеров, гостевых менеджеров.
Так из издательского бизнеса я перешел на телевидение, где смог дать волю всем своим навыкам: в моем ведении находились дизайнерское и графическое оформление программы, вопросы гостям, костюмы для группы «Фрукты» и для приглашенных звезд: « — Как вы думаете, мне надеть вот это с этим или это с этим? — Я думаю этот пиджак с этими брюками вам подойдет. — Вы уверены? — Да, я уверен.» Вот здесь мы поставим в студии новогоднюю елку, вот здесь светящегося оленя, а вот здесь коробки с подарками. Вот здесь дадим свет потеплее, а музыка на выход Джеки Чана нужна такая. Я чувствовал себя абсолютно счастливым и востребованным человеком, потому что можно было все. Вообще все: придумывать игры, сочинять песни, вопросы для Роберта де Ниро, режиссировать танец с Джастином Тимберлейком, общаться за кулисами с Робби Вильямсом. Это было потрясающим приключением, но и непростой ежедневной работой с 10 утра до 10 вечера 5 дней в неделю. Однако даже те, кто ушел из программы, по-прежнему называют себя «Семьей „ВУ“, поздравляют друг друга с днем рождения, ходят на корпоративы. И я себя частью этой семьи считаю до сих пор.
А какие у тебя были резоны, чтобы оставить это райское место?
Все те мыщцы, которые удалось разработать за 5 лет работы на проекте „Вечерний Ургант“, требовали новых нагрузок. И я их себе находил — в какой-то момент их стало так много, что я даже завел себя помощницу и попросил ее составить график моей занятости. Из графика стало ясно, что для того, чтобы успевать все, мне нужно вставать в 6 утра, а ложиться в 4 ночи. С ежедневными съемками „Вечерного Урганта“ тогда совпала работа в качестве режиссера — Кирилл Семенович Серебренников доверил мне лабораторию с 15 актерами в „Гоголь-Центре“, где я начал репетировать спектакль по собственному сценарию. И в это же время мой друг Саша Горчилин пригласил меня актером на съемки своего фильма „Кислота“. Это было уже невозможно совместить с работой в „ВУ“, я пришел к Ване, все ему объяснил, он согласился с тем, что мне нужно двигаться дальше, мы обнялись на прощание и расстались. Так я стал фрилансером.
Можно называть мою деятельность просто — одержимый
Как ты понимаешь, в сознании большинства людей художник — это тот, кто учился в Академии художеств, а режиссер — тот, кто окончил ГИТИС. Что ты можешь им ответить?
Я действительно не имею корочек об окончании этих уважаемых учебных заведений. Но я и не претендую на то, чтобы люди, их окончившие, признавали мое право называться художником или режиссером. Специальность, записанная у меня в дипломе — „специалист по связям с общественностью“. Мне кажется нельзя точнее описать то, чем я занимаюсь: я занимаюсь связями с общественностью. Я люблю общение с людьми. А из этого получаются вещи, интересные, надеюсь, не только тем, с кем я люблю общаться. Можно называть мою деятельность просто — одержимый. Одержимый, которого позвали в театр поставить спектакль. Или одержимый, произведение которого выставили в художественной галерее. И если результаты моей работы вызывают реакцию у тех, кто смотрит спектакли или покупает мои работы — почему нет?
В моем Электротехническом университете преподаватели говорили нам: „Самое главное — это идеи“. Да ничего подобного! Самое главное — это воплощение идей. Важнейшее свойство хорошего писателя — чугунный зад. Если его нет, он вряд ли сможет продуктивно выдавать романы. Я очень усердно и ответственно отношусь к собственным идеям и наверно поэтому произвожу впечатление одержимого и немного сумасшедшего.
А что привело тебя в театр?
По большому счету я износился в описывании жизни других — в журналах, на телевидении. В театре я могу описать собственную жизнь. Это очень эгоистичное желание, но именно оно мной движет. И еще одно эгоистичное желание: больше общаться с людьми, которые на 10–15 лет моложе меня. В том числе Саша Горчилин, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев, Петя Скворцов. Новое поколение артистов — новое поколение людей. Они отзывчивы, честны, бесстрашны, они хотят менять мир и меняют его. Они помогают мне не терять связь с будущим. А это ли не мечта?!
Ты ведь еще и пишешь колонки для журналов, сочинял роман, был музыкантом.
Это тоже была разновидность режиссуры и перформанс. Когда я читал лекции в МГИМО и СПБГЭУ, я студентам всегда внушал, что история на тему „Мальчик встретил девочку и полюбил ее“ может быть передана разными способами: песней, акрилом на холсте, спектаклем, фильмом, рассказом. Лилия может быть и цветком в вазе, и наколкой на плече у леди Винтер — и то, и другое лилия. Режиссурой, как художественным воплощением своих идей, я занимался задолго до того, как начал ставить спектакли. Периодически я получаю дикое удовольствие от текстов, которые пишу на своей странице в Фейсбуке. Иногда, когда друзья из „Сноба“ или GQ додалбывают меня, я выдаю для них колонки. Работаю сейчас над небольшой повестью. Обычно когда я перечитываю ранее написанное, то испытываю чувство стыад: кажется, что настолько коряво складывать слова в предложения невозможно.
Моя мама — учитель русского языка и литературы и слово для меня очень важно, в том числе в живописи. Многие мои вещи рождаются из слов, как картина „Слабым пизда“, отсылающая к известной работе Эрика Булатова „Слава КПСС“, или картина „Свет в конце тоннелей“ — потрет Сталина с тоннелями в ушах.
Периодическая смена тобой рода занятий — это желание прожить сразу несколько жизней или все-таки одна жизнь, в которой ты себя по разному проявляешь?
Ну вот смотри, есть гусеница, которая сначала была коконом, а потом стала бабочкой. Это одна жизнь или несколько? Мне кажется, что одна жизнь одного существа. Но она вмещает в себя разные формы? Вмещает. Вот и все.
Немного пафосный вопрос — а кто оказал на тебя влияние, кому ты благодарен?
Мне дико повезло, когда в 2000-м году я пришел работать в журнал „Собака“ и познакомился с двумя невероятно одаренными людьми — Анатолием Павловичем Белкиным (художник, первый главный редактор журнала „Собака.ru“) и Никой Белоцерковской (издатель журнала „Собака.ru“ — Прим.ред). Мне было девятнадцать лет и я вошел в сферу издательского бизнеса между этих двух огней. Белкин — человек с само богатой фантазией, Ника — она точна и коня остановит, и в горящую избу войдёт. Вообще важно встретить того, кто на твои дела скажее: продолжай! В моем случае такой чуткой душой стала художник Ольга Тобрелутс — ее фраза „Продолжай!“, сказанная про мои картины, дала мне уверенность в себе. За что я Ольге очень благодарен. Очень многому меня научил Кирилл Серебренников, с которым я дружу вот уже 15 лет. И в то же время пару лет назад многому меня научил художник Ян Фабр за ту неделю, что я провел в его мастерской в Антверпене. Он сказал: „Вы понимаете, многие люди неправильно ставят вопрос, спрашивая самих себя кем они хотят стать. Правильный же вопрос: чем я хочу стать“. И мне вдруг все стало кристально ясно. Ты идешь по улице и видишь плохо покрашенный забор. Так вот человек, который его покрасил, стал им, этим плохо покрашены забором и заляпанным краской асфальтом около него. Вне зависимости от того, живет он в Малой Вишере, в Москве или в Барселоне. А тот, кто испек вкусный хлеб, стал этим хлебом. Чехов же становился и рассказом „Крыжовник“, как писатель, и вылеченным горлом пациента, как врач. И это самый простой короткий путь к принятию себя, своего пути — ответит на вопрос чем я хочу стать. Сейчас меня позвали в лабораторию Константина Богомолова — одна его очень талантливая студентка разрабатывает „Преступление и наказание“, мне предложили роль Свидригайлова. Мне это интересно, стараюсь стать Свидригайловым. Но я при этом не могу сказать, что стараюсь стать актёром.
Олег Николаевич Каравайчук — еще один мой кармический учитель, после встречи с которым я начал иначе слушать музыку. А многих людей, играющих на рояле — вообще перестал воспринимать. До сих пор переплавляет он тех, кто с ним встретился. И нет ощущения, что он ушел. Когда на репетициях спектакля о Каравайчуке у нас случались технические неполадки, мы говорили, что это Олег Николаевич шалит.
Когда на репетициях спектакля о Каравайчуке случались технические неполадки, мы говорили, что это Олег Николаевич шалит
А как возникла идея этого спектакля, показанного 8 февраля в Эрмитаже и в Интернете?
Он вырос из одного дня, который я провел с Олегом Николаевичем — 22 июля 2014 года. Я делал с ним интервью для журнала Interview, которое должно было продолжаться час, а заняло целый день, включавший обед в Петербурге, поездку в Комарово на дачу Каравайчука, прогулку по его участку, поездку за хлебом в Сестрорецк. За этот день Олег Николаевич рассказал свою жизнь, упомянув в разговоре приличное количество людей. Он был непростым, а местами тяжелым человеком — в общем гением, поэтому и непростым. Он из меня душу вынул, пока мы это интервью утверждали. И после того, как оно вышло, я постарался стереть из памяти все следы общения с гением — выкинул все расшифровки, черновые конспекты. Спустя три года, летом 2017 года, мне попался в руки мой старый диктофон, с которого, как я считал, все записи были удалены. Когда я вставил в него батарейки и включил, на меня вывалились три часа голоса Каравайчука. Среди прочих фраз там была и такая: „Здесь в Комарово электричка гудит до-диезом, мне нужно бежать отсюда, вот Чулпан Хаматова предлагала мне ехать на Алтай“. Я подумал, чтобы было бы здорово, если бы эта запись прозвучала в каком-нибудь зале и вдруг вошла бы Чулпан Хаматова и рассказала как все было. Из этой идеи и родился спектакль. И все люди, которые в нем участвовали, упоминались Каравайчуком в течение нашей беседы — то есть это реконструкция одного дня. Не устану благодарить Михаила Борисовича Пиотровского за невероятно современное мышление и очень точные формулировки. Когда на встрече с директором Эрмитажа я изложил ему свою идею, он воскликнул: „Так это же спиритический сеанс! Значит этот может быть только в Малиновой гостиной, где стоит рояль, на котором по понедельникам, в выходные для музея дни, играл Каравайчук“. Служба безопасности сказала, что в этом зале могут поместиться только 30 человек — так возник формат интернет-спектакля, созданный совместно с Фондом Каравайчука и Государственным Эрмитажем: если зрители не могут быть в Эрмитаже, пусть они будут где угодно. Спектакль готовился восемь месяцев, переносился. За Мариной Мстиславовной Нееловой пришлось три месяца побегать. Но благодаря Олегу Николаевичу и она, и Ксения Раппопорт, и Чулпан Хаматова, и Михаил Пиотровский собрались в одном месте. Так же как и продавщица обуви Наталья, у которой Каравайчук покупал кеды, или его водитель Науриз. Определенный пространственно-временной слом заключался в том, что встретились люди, которые никак до этого не были связаны. Многие до сих пор звонят, говорят, что это наполнило их жизнь чем-то, назвать что они не могут. Сейчас мне приходит по десять сообщений в день с вопросом: „А где можно посмотреть спектакль „Каравайчук“? — „А нигде“. — „То есть как?“ — „А вот так“. Это можно было увидеть единственный раз. Все затевалось ради нового чувственного опыта, который могли пережить те, кто в этом участвовал или видел это в прямом эфире. Когда я звонил в Одессу Кире Георгиевне Муратовой и на четвертом гудке думал: „Она не возьмет трубку“, то в ту секунду, когда на другом конце провода раздалось „Алло!“, я испытал счастье и надеюсь, что его же испытали те 3000 человек, которые смотрели спектакль в Интернете.
Ты отличный стартапер, но не любишь годами заниматься одним и тем же. Этим объясняется и то, что спектакли ставишь в большинстве своем разовые?
Да, все, чем я занимаюсь, как режиссер, создается в жанре, который мне пока дико нравится: „Один раз и больше никогда“. Правда, сейчас меня позвали разработать два спектакля с Мастерской Брусникина в театре „Практика“. Пока ещё рано говорить об этом, но, возможно, это и будет мой первый опыт работы над репертуарными постановками. В любом случае, я очень благодарен и актёрам мастерской и Дмитрию Владимировичу Брусникину за доверие.
Этим летом в Петербурге будет показан спектакль-посвящение Андрею Тарковскому по пьесе „Летняя ночь. Швеция“ шведского актера Эрланда Юзефсона, сыгравшего главную роль в фильме „Жертвоприношение“. Одно из ее действующих лиц — Тарковский. Это будет пространственная инсталляция с участием актеров и ребят из инклюзивного театра, у которых есть свое собственное ощущение мира — они не играют, они живут. Вот над этим я сейчас работаю.
Режиссура церемоний — еще одна твоя нынешняя специализация — это отдельная профессия, связанная с умением улавливать современные тренды. Чем она тебе интересна?
Я обожаю эту работу, она дает невероятный простор для фантазии. К сожалению, формат церемонии почти исчерпал себя: я могу на 99% предсказать, что на вручении премии журнала GQ ведущим будет Иван Ургант в комбинации с Сергеем Шнуровым, Ксенией Собчак или Александром Цекало, могу предсказать, кто будет вручать статуэтки, и предсказать, что между второй и третьей номинацией сыграет любимая мною группа „Моральный кодекс“. Но время шоу-номеров прошло — они не дают ничего, кроме того, что твое стандартное ожидание оправдано. Этот универсальный сценарий может подходить как для 2008 года, так и для 2018-го. Но ведь гораздо круче ставить церемонию, как спектакль, ступая на почву тотального эксперимента: „Так, а если у нас не будет ведущих, не будет людей, вручающих призы, победители не будут выходить на сцену, им не будут вручаться букеты и спонсорские пакеты, они не будут говорить благодарственные речи и все это должно будет занять 45 минут“. Вот тогда мне интересно. Потому что в этом случае нужно много чего придумать, сделать так, чтобы люди, сидящие в зале, пережили новый чувственный опыт, по-хорошему офигели от происходящего. Я воспринимаю церемонии именно как еще одну форму спектакля. Будь то вручение государственной премии в области современного искусства „Инновация“ в Планетарии или в Театре наций, или спектакль в Третьяковской Галерее по основным манифестам ХХ века — вручение премии „Сделано в России“ журнала „Сноб“, после которого Алла Сергеевна Демидова подошла ко мне и сказала: „Это было талантливо“. Услышав от нее эти слова, я чувствовал себя счастливейшим человеком на свете и никакие корочки со штампом „режиссёр“ большей радости мне бы не дали.
Савва Савельев режиссировал клип на песню „Пломбир“ группы „Мумий Тролль“ и юбилейный тур, посвященный 20-летию альбома „Морская“, концерты которого прошли в том числе в Ледовом дворце в Петербурге и „Крокус-Сити-холле“ в Москве. 29 марта в „Гоголь-центре“ был показан спектакль-перформанс с участием сорока перформеров и группы „Артемьев-бэнд“, визуализирующий песни с нового альбома Павла Артемьева „Канун конца начала“ и посвященный теме прощания с Советским Союзом и встрече с любовью.
Текст: Виталий Котов
Фото: Игорь Клепнев
Собака: последние новости
7 лучших социально-театральных проектов Петербурга Большой театр в кино: балет "Жизель" Андрей Могучий стал заслуженным деятелем искусств РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ31
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели1
Как уходили знаменитости8
Киноляпы, которые никто не замечал
Новости партнеров
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение