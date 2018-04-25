Юрий Яковлев: Любимую женщину я просто так не уступил бы!

25 апреля исполнилось бы 90 лет Юрию Яковлеву . Корреспондент Sobesednik.ru вспоминает о своем общении с артистом.

Его нет с нами уже скоро как пять лет. Но этого мы не ощущаем. Когда заново смотрим фильмы «Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Кин-дза-дза!» — мы чувствуем, будто Юрий Яковлев с нами.

«Лучше съешь что-нибудь вкусненькое»

На одном из банкетов, где чествовали какого-то бизнесмена, я пыталась взять интервью у Юрия Яковлева. Ближе к концу пиршества организаторы мне пообещали, что подведут к актеру «на десять минут». Слово сдержали. Юрий Васильевич сидел за столиком, богато накрытым разными угощениями — черной икрой, севрюгой, фруктами, вином… Я присела рядом, включила диктофон. Но стоило только мне задать вопрос, как тут же с какого-нибудь стола доносилось:

— Юрий Васильевич, мы вас так нежно любим! Давайте выпьем за ваше здоровье!

При этом тостующие поглядывали на меня, как на врага. Юрий Васильевич тогда сказал мне:

— Лучше что-нибудь вкусненькое съешь. Интервью я тебе дам потом, в театре.

Диктофон пришлось выключить. Но потом мы встретились в Театре Вахтангова, которому актер много лет служил верой и правдой. Но у меня навсегда останется в памяти эта яковлевская несуетность, улыбка и породистая осанка.

Кстати, поразительно, но мало кто знает, что поступление свое во ВГИК Юрий Яковлев провалил из-за… внешности: мэтры из приемной комиссии сообщили молодому актеру, что в кадре он будет слишком плохо смотреться. В коридоре студент-старшекурсник посоветовал ему подать заявление в «Щуку», где еще шли экзамены. И там приемная комиссия была не в восторге от Яковлева, однако в последний момент вмешалась Цецилия Львовна Мансурова , которая набирала курс и настояла на том, чтобы юношу приняли.

Позже благодаря ее участию Юрия Яковлева возьмут в Театр имени Вахтангова. Не пройдет и нескольких лет, как режиссер Иван Пырьев , у которого актер снялся в главной роли в фильме «Идиот» (1958), скажет: «Во всем его облике ощущалось какое-то природное благородство. Ему была свойственна простота, мягкость. Он обладал задушевным голосом. И весь был окутан атмосферой какого-то неизъяснимого, но мгновенно привлекающего к себе обаяния».

Кто был рядом с актером?

И какая женщина могла устоять перед яковлевским обаянием?

Первой женой актера стала врач Кира Мачульская. Они долго пытались завести ребенка, и когда Кира наконец родила дочь, выяснилось, что от Яковлева беременна красавица Екатерина Райкина , дочь Аркадия Райкина (кстати, ее первым мужем был актер Михаил Державин ). К Екатерине Яковлев в итоге и ушел, и у них родился сын Алексей.

Но и второй брак продлился недолго — три года. В театральных кругах поговаривали, что пара распалась потому, что актер увлекался другими женщинами и не прочь был выпить. Сын остался с мамой. А у Юрия Яковлева возник другой брачный союз — с директором театрального музея Ириной Сергеевой . В 1969 году она подарила ему сына Антона (впоследствии он стал актером и режиссером). Юрий Васильевич и Ирина Леонидовна прожили вместе более 40 лет, вплоть до его смерти.

Юрий Яковлев с третьей женой — Ириной Сергеевой// Фото: Борис Кремер

«На папу нельзя было сердиться»

Мне посчастливилось узнать некоторые подробности личной жизни актера у его дочери — Алёны Яковлевой (актриса Театра сатиры, многие помнят ее по сериалу «Салон красоты»).

— Алёна, стать актрисой вас папа подтолкнул?

— Папа, мне кажется, этого не очень хотел. Вот за брата моего, Лёшку (сын Яковлева от брака с Екатериной Райкиной), он радовался, поскольку тот в бизнес пошел.

— В одном из интервью Юрий Васильевич сам признавался, что такая красивая и умная женщина не могла смириться с его увлечениями…

— Не знаю. Мама (Кира Мачульская. — Авт.) — очень гордый человек. Кровь польская. Они поженились, когда были молоды. У моей мамы было три мужа, папа был вторым. Поженились они быстро. Любовь сильная была, и прожили они вместе шесть лет.

— Со временем женщины смотрят на шалости мужей по-другому…

— Я, может быть, тоже не смогла. Но нельзя никого осуждать. Это взаимоотношения двух людей. Что было между ними, нам не понять. Да, грустно, что так случилось и что маме потом было трудно. Но что сейчас ворошить? Слава Богу, нам, детям, достались кусочки папиного таланта, красоты, юмора. Знаете, на него нельзя было сердиться.

«Грустно жить без иронии»

Сам Юрий Васильевич про свою личную жизнь не очень любил распространяться. Мне во время интервью приходилось буквально «щипцами вытаскивать» какие-либо подробности.

Яковлев больше рассказывал про творчество, про то, как спектакль Фоменко «Без вины виноватые» хорошо всколыхнул «вахтанговское болото». Тогда я его спросила:

— А вы не чересчур самокритичны насчет «болота»?

— Грустно жить без иронии к самому себе, — и он улыбнулся характерной своей улыбкой.

— Кстати, насчет иронии. После «Иронии судьбы» Андрею Мягкову от поклонниц приходили такие письма: «Что вы наделали? Галю бросили! А что сотворили с бедным Ипполитом?»

— Мне после фильма тоже писали: «И как же вы могли вон кому уступить такую женщину?!»

— Интересно, а в жизни вы могли бы проявить такое донкихотство?

— Ну уж нет! Любимую женщину я просто так не уступил бы.

— Ну, уж коли зашла речь, пару слов о ваших любимых женщинах…

— Если только пару слов… Судьба связала меня прочными узами с двумя актрисами Театра Вахтангова. Юлией Борисовой , нашей Турандот, с которой мы вместе снимались в «Идиоте». Она играла Настасью Филипповну. Очень хорошо мы понимаем на сцене друг друга с Людмилой Максаковой

Вы понимаете, как ловко тогда Юрий Васильевич ушел от разговора про своих жен?!

После нашей встречи я попробовала развить эту тему с его дочерью — Алёной.

— Ну как можно было папу не любить?! — риторически вопрошала Алёна. — У него было бесспорное, почти насильственное обаяние. Один голос чего стоил! Когда папа звонил, я аж замирала. Такие бархатные нотки…

— Юрий Васильевич в интервью поделился: мол, сын Лёша весь в него — «не пропустит ни одно красивое личико, ни одни красивые ножки».

— Папа всегда говорил, что в первую очередь обращал внимание на ноги…

У нас ведь все красавцы — и Лёша, и Антон (сын Яковлева и Ирины Сергеевой. — Авт.)… Вообще папа в жизни был как ребенок. С моей дочкой, когда Машка была маленькая, он обожал играть. Они в его кабинете часто все перестраивали. Она его называла своим мужем, а себя — женой.

Юрий Яковлев скончался в 2013 году после продолжительной болезни. В последние годы он мало снимался. В фильме Жигунова сыграл графа де Монсоро, потом еще снялся в продолжении «Иронии судьбы».

— Вы человек при регалиях, безбедно ли живете? — задавала я ему вопрос в том интервью.

— Недавно насобирал средств на забор на даче. 50 метров забора кто-то взял и украл. Теперь проблема — купить новый, — иронично ответил он.

— Вас же в разные города в театры зовут — на хорошее жалованье, а вы не едете?

— Я Москве изменить не могу. Как женщине, с которой живешь очень долго.

Как Маша взяла у деда интервью

Кстати, Мария Козакова , внучка легендарных актеров Юрия Яковлева и Михаила Козакова , дочь актеров Алёны Яковлевой и Кирилла Козакова , просто не могла не стать актрисой. Она вместе с мамой играет в Театре сатиры. А в кино ее прославила роль цыганки Хитаны — главной героини сериала «Кармелита. Цыганская страсть».

— С Юрием Васильевичем Яковлевым, — рассказывала нам Маша, — я общалась с самого детства и до самого его конца. И даже как-то взяла телеинтервью у своего дедушки. Это было на «Первом канале». Там часто делают передачи про известных людей пожилого возраста. Мы разговаривали с дедом о его детстве, он рассказал, что его вначале не хотели принимать в театральное училище.

— Про личную жизнь вопросы задавали?

— Я старалась этого не касаться, не хотелось делать больно моей бабушке и Ирине Леонидовне, которая с ним тогда жила…