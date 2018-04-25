Театральный фестиваль «Созвездие» в пятый раз собрал в Самаре людей с ограниченными возможностями

Жестовая песня и хореография, Шукшин и русские народные сказки — на одной сцене. Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие» в пятый раз прошел в Самаре. Это мероприятие традиционно объединяет творческие коллективы артистов с различными формами инвалидности и одной на всех жаждой показать свои таланты.

Здесь никого не удивит «Золотая рыбка» на японский манер. Коллективы-участники фестиваля «Созвездие» на редкость изобретательны в своем творчестве. Часто используют, например, слияние разных жанров. В юбилейном фестивале приняло участие более 10 творческих коллективов губернии, объединяющих людей с интеллектуальными и двигательными нарушениями. Цель «Созвездия» — адаптировать и реабилитировать их с помощью театрального искусства. «На протяжении многих лет мы сотрудничаем с организаторами сегодняшнего фестиваля — с общественной организацией „Парус надежды“, не перестаем удивляться тем идеям, которые появляются в этой организации, тому, как они воплощаются, и сколько талантливых людей они находят среди тех людей, которые испытывают определенные трудности и проблемы со здоровьем», — рассказала заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Низовцева

"Театральное искусство для людей с ограниченными возможностями здоровья дает им и настроение, дает им возможность проявить себя, дает им возможность поучаствовать в массовых мероприятиях, дает им возможность вести обычную жизнь", — подчеркнула директор Самарской общественной организации детей-инвалидов «Парус Надежды» Ирина Тоскина.

Уже известная и в губернии, и за ее пределами новокуйбышевская театр-студия «Астрей» представила на суд жюри сценическую постановку на тему кредитов. В сказочной форме актеры показали, как просто попасть в долговую яму и как сложно из нее выбраться. Артисты этой студии — постоянные участники «Созвездия», признаются: за 5 лет фестиваль изменился, как и его участники, в лучшую сторону.