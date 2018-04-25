Посетителей парка порадовало выступление артистов всемирно известного цирка

В среду, 25 апреля, в новом культурном пространстве Москвы — парке «Зарядье» — прошло выступление цирковых артистов всемирно известного «Цирка дю Солей».

Уличное выступление началось в самой высокой точке парка — Большом амфитеатре. Всех желающих встречали персонажи небольшого попурри из номеров «Диаболо» и «Акробатическое трио». Также можно было познакомиться с несколькими персонажами шоу — роскошной Божьей коровкой, наглой и самоуверенной Мухой и любящим поруководить Мастером Флипо.

Как рассказал «ВМ» артист цирка Александр Гроль, спектакль представляет собой один день из жизни насекомых. Отсюда и необычные персонажи в характерных костюмах.

— Очень хорошо, что гости нашего представления взяли с собой фотоаппараты, мы с радостью соглашаемся на совместные снимки на память и никому не отказываем, — сказал Александр Гроль.

Надо отметить, что выступали циркачи бесплатно. Спектакль продлился около 35 минут. В нем приняли участие семь артистов-акробатов.

Придумала все это действо режиссер Дебора Колкер. Она — первая женщина-режиссер за всю историю циркового коллектива. Родом Дебора из Бразилии, поэтому шоу будет похоже на настоящий карнавал в Рио-де-Жанейро — неслучайно в музыкальной аранжировке используются самба и румба.

— В Бразилии, так сложилось исторически, очень сильны традиции уличных театров, — рассказал Александр Гроль. — А Дебора Колкер — известная во всем мире хореограф. Она прославилась в первую очередь многочисленными театральными постановками. Для прошлого чемпионата мира по футболу, который проходил в Бразилии, она поставила танцевальную репризу с участием самих футболистов, задействовав сборную Германии. Достаточно посмотреть любую ее постановку, чтобы убедиться в том, что Колкер — человек большого таланта.