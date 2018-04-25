В Чечне отметили День родного языка

ГРОЗНЫЙ, 25 апреля. / ТАСС /. День чеченского языка — один из самых молодых праздников республики, отметили в среду в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров и все участники торжеств праздновали в национальных костюмах: мужчины — в черкеске с газырями и папахах, а женщины — в платьях «габли». Основные мероприятия прошли на площади перед Государственным концертным залом, где гостям предложили ознакомиться с кухней, танцевальным искусством и выставкой народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Впервые в регионе прошел этнографический диктант на чеченском языке.

Народное искусство

Более 20 участников выставки народных промыслов и декоративно-прикладного искусства представили гостям свои лучшие работы, в числе которых популярные в республике сувениры. Эдуард Товсултанов более 40 лет вырезает из дерева скульптуры, отображающие обычаи, традиции и историю чеченского народа.

"Каждая моя работа — сюжетная

Например, история про то, как охотник застрелил волчицу, а его пес загрыз двух волчат, в ответ к нему во двор пришел волк, встал рядом с его дочерью, но, продемонстрировав силу, ушел, никого не трогая. Таким образом, волк отомстил, но сделал это без крови. Вдохновением для меня служит история моего народа, легенды, обычаи и традиции", — рассказал Товсултанов.

Ознакомился с выставкой и Рамзан Кадыров. Он пообщался с авторами работ, а затем и сам продемонстрировал свои навыки в ковке железа, взяв в руки молот.

Параллельно с выставкой на этнографической площадке проходил ловзар — народные гулянья, которые организованы в строгом соответствии с традициями — девушки и парни в национальном одеянии стоят по разные стороны. За порядком следил тамада.

"Здесь у нас проходит второй этап конкурса произвольного парного танца, который мы приурочили ко Дню чеченского языка. К сожалению, сегодня наши государственные ансамбли диктуют молодежи на селе, как танцевать, они перенимают их программные элементы, нет выявленных творчески одаренных ребят со своими уникальными телодвижениями. Наша цель — выявить своеобразие в пластической хореографии, отобрать молодых людей, танцующих со своим шармом. На то он и произвольный танец", — рассказал ТАСС директор Центра народного творчества министерства культуры Чечни Рамзан Даудов.

Символ народа

Все выступления в театрально-концертном зале Грозного в этот день проходили на чеченском языке, так же как и телевизионные и радиоэфиры по всей республике.

"Родная речь является неотъемлемой частью нашего народа, его истории, самобытности и культуры. И этот праздник, которому уже 11 лет, занял особое, почетное место в календаре дат и событий нашей республики. Мы уделяем пристальное внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи, укреплению и развитию национальной культуры. Ежегодно в республике проводятся сотни конкурсов, фестивалей, форумов, направленных на сохранение родного языка, потому что чеченский язык является символом нашего народа, оплотом его самобытности", — сказал в своем выступлении глава Чечни Рамзан Кадыров и прочитал отрывок стихотворения, посвященного родному языку и краю.

Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова представил зрителям трагикомедию «Домой» на чеченском языке. Постановка основана на реальных историях чеченцев, которые переехали в Европу.

"Сегодня у нас премьера спектакля про чеченца, который в поисках себя эмигрирует во Францию и только там понимает, насколько связан с родной землей. У нас в репертуаре около 30 текущих спектаклей на родном языке. Трагикомедия «Домой» — первая большая премьера в этом году. У спектакля будет и синхронный перевод на русский язык, так как мы планируем показать его в регионах Северного Кавказа и в Москве", — рассказала ТАСС художественный руководитель — директор чеченского государственного драматического театр имени Нурадилова Хава Ахмадова.

Люби и знай родной язык

Конкурсы, фестивали и эстафеты, приуроченные к празднику, прошли во всех районах республики. Кроме того, состоялся первый этнографический диктант на родном языке.

"Диктант «Люби и знай родной язык» проводился во всех образовательных учреждениях, это более 500 площадок. Не ожидали такого массового участия — десятки тысяч человек, приходилось организовывать дополнительные участки. Мы в системе образования создаем этнокультурный региональный фрагмент, для воспитания молодежи, повышения уровня знаний родного языка и интереса к нему", — сказал ТАСС министр образования и науки Чечни Исмаил Байханов

Результаты диктанта можно будет узнать 30 апреля, их опубликуют на официальном сайте министерства образования Чечни.

В День чеченского языка, который ежегодно отмечают 25 апреля, Грозный становится особенно колоритным. Туристы наблюдают за тем, как по центральным улицам жители идут в национальных костюмах, везде звучат стихи и песни чеченском языке.