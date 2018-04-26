Один из самых ярких и разносторонних российских артистов традиционно успевает везде и всюду. Сейчас, например, Безруков играет главную роль в масштабном историческом сериале «Годунов» и выступает в качестве члена жюри телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» на канале «Россия». «Самое большое наказание — когда обижался отец» — Сергей, признайтесь честно — сложно оценивать детей? — Сложно. Потому что всех хочется похвалить, за всех ратовать. Каждый ребенок достоин внимания, все по-своему прекрасны. То, что они участвуют в этом конкурсе, — это уже большая победа. Теперь их узнают по всей стране. С другой стороны, это первое испытание для них. Те самые медные трубы… — Как вы считаете, детям вообще нужно это испытание? — Думаю, что подобное должен пройти каждый. Детям нужно и внимание, и поощрение. Кто-то из воспитателей считает, что излишне хвалить не стоит, чтобы дети не зазнавались. Но я думаю, что для начинающего артиста поощрение дает важный стимул совершенствоваться. В фильме «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» Сергей — актер и продюсер, а его жена Анна Матисон — режиссер. Фото: Личный архив — Но ведь есть же еще и отбор, кому-то придется сказать нет. Не станет ли это психологической травмой? — Я считаю, что мы в жюри работаем очень мягко. Для нас все дети — молодцы. Да, кто-то слышит отказы, но в данном конкурсе победителю будет дана возможность сняться в кино, в продолжении фильма «Последний богатырь». И это накладывает определенный отпечаток, потому что кино в первую очередь требует артистичности. За это в жюри отвечаю я и Елена Яковлева. Наша оценка — именно по актерскому направлению. — Многие артисты утверждают, что не хотели бы для своих детей актерской карьеры. — Почему? Я так не думаю… — Говорят, что это трудная профессия, которая очень зависима от других людей и обстоятельств. — Как и все в этой жизни! Все всегда зависит от обстоятельств. И у каждого в жизни есть свои сложности, в любой профессии — хоть в творческой, хоть в технической. Я бы не сказал, что наша работа настолько исключительна. И что в ней какое-то особое количество трудностей. Все, безусловно, зависит от воспитания. Актерская профессия — это труд, помноженный на труд. Когда я вижу детей-чтецов на конкурсе, мне очень хочется, чтобы у них были хорошие педагоги. Вот у меня такой был. Мой отец учил меня с детства, занимался мною. Мне было лет семь, по-моему. Любовь к профессии Сергею привил его отец — актер и режиссер Виталий Безруков, который много занимался с ним в детстве (на фото в центре — мама, Наталья Михайловна). Фото: Личный архив — В вашей жизни тоже ведь, наверное, было первое испытание медными трубами? Со звездной болезнью пришлось столкнуться? — Нет-нет. Я еще раз говорю: «Труд, помноженный на труд». Тут очень важно, кто рядом с тобой в этот момент находится. — И кто вам помог вернуться на землю? — Мои педагоги и мой отец, который всегда был рядом. — Вы — актер, руководитель театра, ваша жена — режиссер. Можно сказать, что жизненный путь вашей дочки уже предопределен? — Этого я пока не буду говорить (улыбается). Елена Яковлева и Сергей Безруков в «Синей птице» оценивают актерские данные детей (на фото с ведущей Дарьей Златопольской). Фото: Канал «Россия 1» — Вы выкладывали в соцсеть фото, где ваша дочка уже на репетиции в театре. Она часто бывает у вас на работе? — Часто. Но мы пока ничего не загадываем. Как будет — так будет… — А потом пройдут годы и она скажет: «Я выросла за кулисами театра, где мой папа стоял на сцене». — Я сам вырос за кулисами театра. И это замечательно. Но я не предполагал, что сразу стану артистом. Когда мне было лет пять, я ходил к отцу в Пушкинский театр, смотрел много спектаклей, взрослых и детских. Мне это нравилось, но о таком будущем я не думал. — В школе вы хорошо учились? — Да. Точные науки, наверное, давались сложнее, но я старался учиться, был хорошистом. Разные были оценки. Иногда неудовлетворительные. Но в итоге в аттестате у меня четыре четверки. Остальные — пять. — Ругали за двойки? — Нет. Журили, конечно же, но никогда не наказывали. Мне доверяли. Поэтому я решал свои школьные проблемы сам. — Как вы считаете, нужно, чтобы и кнут, и пряник были в воспитании? — Кнутов у меня в детстве не было — ни в прямом, ни в переносном смысле. Меня любили, мне доверяли. Если я не так себя вел, обижались. Именно это для меня было самым большим наказанием — когда обижался отец. В сериале «Годунов» Светлана Ходченкова играет жену Бориса. Фото: Канал «Россия 1» — Сейчас на слуху скандал, где обсуждают методы воспитания Яны Рудковской. Она считает, что без кнута невозможно воспитать ребенка-спортсмена. — Я, честно говоря, не берусь судить. Каждый случай, наверное, индивидуален. Может быть, для спортсменов важно именно заставлять, ведь это физические нагрузки. Я, допустим, сужу по репетициям. Когда люди уже практически без сил, это иногда работает в плюс: уходит определенный зажим, человек быстрее раскрепощается. Он по-настоящему свободен, потому что у него нет сил играть. В этот момент он такой, какой есть, — он живет на сцене. А именно это и требуется от артиста. «Говорить о правде мы не можем» — Сейчас вы снимаетесь в большом историческом сериале «Годунов», который покажут на канале «Россия». Как вам погружение в эпоху? — Это приятно! Потому что XVI век — совершенно удивительное время в истории Российского государства. При этом оно до конца не раскрыто. Я много чего успел прочитать из настоящих источников. Ну как сказать, настоящих? Летописи я не читал. Но изучил много научной литературы, которая посвящена конкретно этому времени. Образы Бориса Годунова, Ивана Грозного, Федора Иоанновича, с одной стороны, известные, с другой — запутанные, до конца ученые на их счет договориться не могут. Нас в этом проекте консультирует Николай Борисов, совершенно потрясающий историк. А сценарий «Годунова» — это не просто литературное произведение и выдумка замечательного, кстати, сценариста Ильи Тилькина, но и серьезная историческая проработка. — Все будет правдиво? — Говорить о правде мы с точностью не можем. Вот, допустим: Иван Грозный убивал своего сына или нет? Все мы знаем картину Репина. Но ведь он жил в другое время и точно тоже не мог утверждать. Факт убийства сына не доказан историками. Есть только западные свидетельства на сей счет, а им верить не очень хочется. Уже тогда Россия в глазах иностранцев была представлена не лучшим образом. — Все как сейчас? — Сейчас, может быть, даже цветочки! Вы не представляете, как тогда пытались представить Россию и что говорили о ней, уезжая к себе на родину. В общем, многие историки утверждают, что никакого убийства не было. А вот отравление — вполне возможно. Какую версию в данном случае мы выбираем и как это будет показано в фильме, увидите сами. Фото: Личный архив «Брал кредит, занимал» — Есть у вас еще один новый проект «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» — о чем это кино? — В этой истории я продюсер и исполнитель главной роли. Фильм снят по мотивам «Заповедника» Сергея Донатовича Довлатова. Правда, это уже современная история. Мы получили разрешение от наследников творчества Довлатова на современную версию, но постарались сохранить довлатовский дух, довлатовское настроение и довлатовскую интонацию. Аня в этом проекте — режиссер и сценарист. Я говорю про свою жену Аню Безрукову. — Выходит, она все-таки взяла вашу фамилию? — В жизни она — Аня Безрукова. Ее творческий псевдоним — Анна Матисон. В общем, вместе с Тимуром Эгзубая они написали сценарий, который было бы интересно смотреть и молодежи. Это не реконструкция 1970-х. Место действия переносится в наш современный «Заповедник», который по большому счету и не изменился. — Судя по фото в соцсетях, у вас там интересный подбор актеров. Один только Митя Хрусталев с волосами чего стоит! — Мне кажется — я уже говорю как продюсер, — мы собрали очень хорошую команду. Аня Михалкова потрясающе сыграла директора заповедника Галину. Замечательный Саша Семчев сыграл Митрофанова, а Гоша Куценко — Маркова. «Заповедник» многие знают практически наизусть. И поэтому, мне кажется, образы, несмотря на то что это современная история, будут угаданы. И самое главное, осталась сама идея книги — любовь, любовь, любовь. — Фильм ведь уже отснят? — Да, и это было тяжелое испытание, потому что снимали мы его без всяческой поддержки. Пришлось вкладывать свои средства и деньги знакомых. Брать займы, кредиты. Я как главный продюсер, естественно, шел до конца. Для меня было важным, чтобы эта картина состоялась. Это был трудный год для всех. Санкции. Когда, допустим, в первый же день отваливается инвестор, ты понимаешь, что либо сам идешь до конца, либо все теряешь. — И вы пошли брать кредит? — И я пошел до конца. Я брал кредит, да. Я занимал. И для меня было важно дойти до финала. Плюс был краудфандинг (финансирование проекта, основанное на добровольных взносах. — Ред.) — благодаря ему собрали еще часть средств, небольшую, правда. Но для кино все деньги важны. Сейчас картина практически готова. Я надеюсь, что мы появимся на фестивалях. Не знаю пока, где конкретно. И дальше — в прокате. Так что ждите. «Театр — это дело суровое» — Были моменты, когда слава и известность вас тяготила? — Нет, просто я по натуре человек, который больше работает, нежели отдыхает. Если бы я постоянно, как сейчас модно говорить, тусовался, то, наверное, это было бы в минус. Я с удовольствием хожу на премьеры. Нужно смотреть больше спектаклей и картин. Но различные празднества, открытия фестивалей пропускаю — просто времени не хватает. Я же из крестьянской семьи — привык работать, пахать. В этом нахожу какое-то особое удовольствие. — А если на улице вас просят сфотографироваться? — Я думаю, что это часть профессии, поэтому не отказываю. И если просят автограф, всегда даю. — Вы не так давно стали руководить театром. На этой должности невозможно быть хорошим для всех. Иногда, как и в детском телеконкурсе, тоже приходится говорить нет. — Поскольку я сам артист, то знаю актерскую психологию. Я понимаю, в какой момент нужно быть внимательным, а в какой — жестким. В театре ты — как отец родной. Ты должен быть и суровым, и строгим, и в то же время ласковым, любящим. Я смотрел на Олега Павловича Табакова, на своего мастера, который именно таким и был в театре. — Вам же уже приходилось, наверное, кого-то увольнять, с кем-то прощаться, кому-то отказывать? — Да. Театр — это дело суровое. С одной стороны, это большая семья. С другой стороны, если ты плюешь на коллектив, если тебе становится скучно, то лучше уходи. Семья — дело добровольное. В ней нужно быть по любви. Нужно жить общими проблемами. Мы должны, собственно говоря, в театре и развиваться. А иногда, бывает, артист себя не находит, нет развития, не дают ролей. Либо он не соответствует пожеланиям художественного руководителя. Причины расставания могут быть разные. Театр — живой организм, здесь очень важно, чтобы люди были связаны вместе. Только так, сплоченной командой, можно создавать успешные проекты. Сейчас, например, мы готовимся к проведению Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» с 22 по 31 мая. В его рамках на сцене Московского Губернского театра и в Орехово-Зуеве будут показаны спектакли коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, пройдут занятия для студентов театральных вузов страны, лекции по истории русского театра. Проведение таких проектов возможно только при наличии хорошей команды. У нас в театре она есть, хотя создавать ее было делом непростым. — Когда вы в последний раз были в отпуске? — Наверное, в прошлом году. Отпуск у меня скоротечный. Обычно мы уезжаем куда-то. Если погода хорошая, проводим время за городом. В этом году много проектов — на телевидении и в кино. Поэтому пришлось отказаться от отдыха. Ибо времени просто не хватает. — Вы имеете в виду весь 2018 год? — Да, он уже расписан. Не знаю, может быть, удастся урвать несколько дней? Посмотрим… Просто хорошие проекты, интересные. И отказываться от них было бы глупо. Личное дело Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ. Народный артист России. Сыграл более 30 ролей в различных спектаклях и более 60 ролей в кино. В частности, снялся в таких популярных фильмах и сериалах, как «Бригада», «Участок», «Мастер и Маргарита», «Есенин», «Пушкин. Последняя дуэль», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Матч» и др. С 2014 года художественный руководитель Московского Губернского драматического театра. Женат на режиссере Анне Матисон, есть дочка Мария, которой 1,5 года.
«Синяя птица» По воскресеньям/18.30, Россия 1