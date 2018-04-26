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Назвали имена гостей Шукшинского фестиваля в 2018 году
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Назвали имена гостей Шукшинского фестиваля в 2018 году 

АиФ — Алтай 53 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Известные писатели и артисты приглашены на фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», сообщает управление по культуре и архивному делу.
Организаторы отмечают, что кинематографическая часть фестиваля будет насыщенной. На Алтай приедет целая делегация известных артистов: Федор Добронравов, который привезет спектакль «Чудики» по произведению В. Шукшина, Игорь Беляев, Анатолий Белый, артистка и певица Татьяна Абрамова.
Жюри Шукшинского кинофестиваля возглавит киновед, член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин, который лично был знаком с Василием Шукшиным. Президентом кинофестиваля станет народный артист России Виктор Мережко.
Писательская делегация не менее звездная. Ожидается приезд польского писателя, автора романа «Одиночество в Сети» Януша Вишневского, прозаика Андрея Рубанова, поэта, прозаика, журналиста Станислава Минакова.
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