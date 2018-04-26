Блогер Вера Афанасьева: А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?

«Прекрасное прекрасней во сто крат,

Увенчанное правдой драгоценной.

Мы в нежных розах ценим аромат,

В их пурпуре живущий сокровенно».

26 апреля был 1564 г. был крещён Вильям Шекспир, величайший драматург мира, гениальный поэт и лучший англоязычный писатель в истории.

Точная дата его рождения неизвестна, да и вся биография окутана тайной.

Неизвестно даже, сам ли он писал свои произведения. По одной из версий, они написаны великим английским философом Фрэнсисом Бэконом . «Не знаю, в самом ли деле Бэкон написал все пьесы Шекспира, но если он этого не сделал, он упустил величайший шанс своей жизни».

Но творчество Шекспира, его язык, его слог прозрачны, ослепительны, совершенны, кем бы ни написаны его произведения.

«Никто не хорош настолько, чтобы учить других», но Шекспи́р научил человечество тому, что есть любовь, задав ее великолепные образцы, — и без него она была бы совсем иной.

Без него другими бы были и поэзия, драматургия, театр.

Произведения Шекспира — сплошные афоризмы, он не просто умеет красиво писать, но и необыкновенно умён.

“Гремит лишь то, что пусто изнутри”;

“Что значит человек,

Когда его заветные желанья —

Еда да сон? Животное — и все”;

“Избыток вкуса убивает вкус”;

“Какое зло мы добротой творим!”;

“Лишь та любовь — любовь,

Которая чуждается расчета”.

Шекспир универсален, и его комедии уступают разве что его трагедиям. Но сонеты… они непревзойденны. Шекспир берет свои образы отовсюду — и человеческие страсти, природа, весь мир, превращаются его волшебным пером в гениальные слова.

Верно сказал Гейне: «Если Господь по праву претендует на первое место в деле Творения, то Шекспиру по праву принадлежит второе».

Прав и Борхес: «Всякий, повторивший фразу Шекспира, становится Шекспиром».

И всякий, прочитавший «Ромео и Джульетту» хоть на миг становится Ромео или Джульеттой.