Новый спектакль в подарок

Для ветеранов старейшей нефтяной территории области это уже не первый культурный «выход в свет» в этом году. В марте они имели возможность посмотреть выступление Сретенского хора, проходившего в Бузулуке. И вот — ещё одно событие: новый спектакль труппы Бугурусланского драматического театра им. Н. В. Гоголя «Чего хочет баба». Ветераны-нефтяники получили 100 билетов на постановку сезона.

Это весёлый музыкальный спектакль о любви, о жизни, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной и о том, как трудно бывает найти свою половинку, даже если ты живёшь в одном посёлке. А ответ на вопрос зрители дали сами после просмотра спектакля: современная женщина, как и во все времена, хочет понимания и любви!Зрительный зал театра был полон, аплодировали актёрам после спектакля стоя, выплеснув в овациях свои впечатления.

— Замечательная постановка, — не скрывает эмоций ветеран-нефтяник Тамара Петровна Становова. — Прекрасно играли актёры, интересен и сам сюжет. Артисты создали настроение, все выходили из зрительного зала и улыбались.

Еще один ветеран — Александр Васильевич Медведев , который почти 40 лет отдал «нефтянке» — оценил и сам спектакль, и здание театра, которое открылось в 2015 году после реконструкции.

— Благодаря нашему Совету, родному предприятию, я уже во второй раз в новом здании драмтеатра. Не перестаю восхищаться его современным и прекрасным оформлением, зрительным залом. Рад, что встретил многих своих знакомых, с которыми проработали долгие годы.

Посещение театра — не единственное мероприятие, запланированное Обществом для ветеранов в 2018 году. Уже летом ветеранов ждут поездки по святым местамвс. Красные ключи, в музей-поместье писателя С. Т. Аксакова, а также посещение культурно-познавательных центров в Самаре и другие интересные путешествия.