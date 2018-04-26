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Академия Михалкова впервые проведет в Ростове кастинг
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Академия Михалкова впервые проведет в Ростове кастинг 

Деловое сообщество 2 часа назад
Впервые в Ростове-на-Дону Академия кинематографического и театрального искусства Михалкова проведет кастинг. Мероприятие пройдет сегодня, 26 апреля, с 11 до 17 часов. Счастливчиков позовут в Москву для прохождения финального отбора, по итогам которого они могут получить шанс бесплатно учиться в этом учебном заведении по направлению актерского мастерства. Чтобы попасть на кастинг, надо заполнить заявку на сайте академии и подтвердить участие по телефону. Однако на отбор ждут только тех, у кого есть высшее профильное профессиональное образование, а также студентов последнего курса. Отбирать будущих учащихся будут кинорежиссер и киносценарист Владимир Алеников, актер театра и кино, режиссер Александр Коручеков, проректор по развитию и организации творческого процесса Алексей Литвинов.
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