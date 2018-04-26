Ещё
Минниханов открыл в Казани обновленное здание татарского ТЮЗа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минниханов открыл в Казани обновленное здание татарского ТЮЗа 

Реальное время 1 час назад
Сегодня утром президент РТ Рустам Минниханов открыл обновленное здание Казанского татарского государственного театра юного зрителя им. Кариева. Театр расположился в реконструированном здании Дома офицеров РТ — бывшем кинотеатре «Победа».
Президент Татарстана ознакомился с обновленным зданием, а также посмотрел сценическую зарисовку артистов в честь дня рождения Габдуллы Тукая. Рустам Минниханов отметил, что идея разместить театр им. Кариева в этом здании и отремонтировать его была правильной.
"Мы много говорим о нашей нации, о языке, Если не будет театра, какой язык может быть?" — цитирует Минниханова пресс-служба мэрии Казани.
Президент РТ также пожелал успехов театру, подчеркнув, что сейчас есть все условия для работы.
Это неполный текст новости
Реальное время: последние новости
Минниханов: "Мы должны приложить все усилия для сохранения родного языка" В Казани суд отменил штраф родителям за отказ от изучения родного языка Телеканал ТНВ проведет прямую трансляцию поэтического митинга в честь Габдуллы Тукая
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Актеры, повредившие психику на съемках2
Киноляпы, которые никто не замечал23
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы
Как уходили знаменитости14
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение