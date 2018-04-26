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Смотровую площадку за Воронежским концертным залом откроют к осени
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Смотровую площадку за Воронежским концертным залом откроют к осени 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
Благоустройство смотровой площадки за Воронежским концертным залом должны завершить к сентябрю, с таким поручением выступил врио главы региона Александр Гусев.
В перспективе будет реконструирован и сам концертный зал.
«В этом году смотровую площадку кардинально менять не будем. Мы сделаем там ремонт, приведем ее в ухоженный вид. Та концепция, которая сейчас есть, спорная. Нужно ли нам отвлекать людей от Советской площади? Подумаем над этим вопросом. Будем все согласовывать с капремонтом концертного зала. Там нужно предусмотреть сцену и для труппы театра оперы и балета, потому что мы намерены приступить к его ремонту либо реконструкции», — сказал Александр Гусев.
А к 1 июня, в преддверии старта Платоновского фестиваля искусств, должна завершиться реконструкция Советской площади.
Напомним, первый этап реконструкции стартовал в июне 2017 года и завершился в декабре. Он включал в себя создание центральной аллеи, монтаж освещения, укладку тротуарной плитки, инженерных сетей и оборудование фонтанных комплексов. Два современных и первых в Воронеже «сухих фонтана» по замыслу архитекторов станут сердцем этой территории.
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