Смотровую площадку за Воронежским концертным залом откроют к осени

Благоустройство смотровой площадки за Воронежским концертным залом должны завершить к сентябрю, с таким поручением выступил врио главы региона Александр Гусев

В перспективе будет реконструирован и сам концертный зал.

«В этом году смотровую площадку кардинально менять не будем. Мы сделаем там ремонт, приведем ее в ухоженный вид. Та концепция, которая сейчас есть, спорная. Нужно ли нам отвлекать людей от Советской площади? Подумаем над этим вопросом. Будем все согласовывать с капремонтом концертного зала. Там нужно предусмотреть сцену и для труппы театра оперы и балета, потому что мы намерены приступить к его ремонту либо реконструкции», — сказал Александр Гусев.

А к 1 июня, в преддверии старта Платоновского фестиваля искусств, должна завершиться реконструкция Советской площади.

Напомним, первый этап реконструкции стартовал в июне 2017 года и завершился в декабре. Он включал в себя создание центральной аллеи, монтаж освещения, укладку тротуарной плитки, инженерных сетей и оборудование фонтанных комплексов. Два современных и первых в Воронеже «сухих фонтана» по замыслу архитекторов станут сердцем этой территории.