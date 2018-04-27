Правда, вымысел или мистика? Премьера спектакля «Сергей Есенин. Исповедь»

Споры о противоречивом образе Сергея Есенина , его гениальности, скандальном характере, множестве любовных историй не утихают и по сей день. Действие спектакля разворачивается в 20-е годы ХХ столетия, в последние годы жизни главного героя. Автор пьесы подчёркивает: его произведение не претендует на документальность. Хотя большинство персонажей реальны и широко известны.

Судьба трёх женщин

В канун премьеры творческая группа спектакля «Сергей Есенин. Исповедь» собрала пресс-конференцию. Как рассказал художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий , подробная история о поэте стала необходимостью, потребностью времени. Есенин любим многими поколениями.

— Я был поражён, узнав, что молодёжь совсем не знает его поэзии, — поделился театральный мэтр. — И понял, что настало время, чтобы вернуть Есенина зрителям. Чтобы мы не были неучами, невежественными людьми.

Центральной линией сюжета стала судьба трёх женщин поэта: Айседоры Дункан, Галины Бениславской и… «криминальной принцессы» Нади, которая во многом стала авторской выдумкой драматурга. В спектакле множество реальных людей той эпохи, личностей исторического значения — таких как Мейерхольд, Маяковский, Мариенгоф. Спорить о достоверности ситуаций не имеет смысла. Пьеса — скорее художественный вымысел, основанный на фактах биографии поэта.

— У меня всегда были спорные отношения с поэтом, — объяснил Роман Беккулов. — Задача, прежде всего, понять, как у этого молодого человека получались такие гениальные стихи? Я больше оправдываю жизнь Есенина, чем его поведение. Изначально было больше мистики в сюжете, но в ходе постановки история стала более понятной, правдивой для широкой аудитории. И я разобрался в себе.

— Мы задумывались, как сделать спектакль интересным зрителю, — добавил Ефим Звеняцкий. — Пьеса заставляет размышлять о судьбах действующих лиц, которые сложились драматически.

И терракотовый костюм

Главную роль в спектакле сыграл Валентин Запорожец . Как считает актёр, воплотить на сцене образ Есенина непросто. Для него поэт — фигура неоднозначная.

— В процессе репетиций всё время открываешь для себя что-то новое, — признался актёр. — Перечитал множество литературы, пересмотрел фильмы о поэте, с различными версиями жизни. Главное, что он был грандиозным поэтом. При подготовке мне помогли и сохранившиеся записи голоса Есенина, я попытался понять его через голосовые интонации.

Как пояснил художник по костюмам Андрей Климов , важно было подчеркнуть индивидуальность каждого героя, несмотря на то что спектакль переполнен богемными персонажами — людьми яркими и неординарными. К примеру, возникла идея о терракотовом костюме Мейерхольда, хотя в жизни режиссёр, возможно, так не одевался. Героини спектакля потребовали больших усилий, ведь Дункан, Брик, Райх были в своё время законодательницами мод.

Галину Бениславскую сыграла Наталья Овчинникова , Айседору Дункан, танцующую босиком и с красным флагом в руках, — Валерия Запорожец и заслуженная артистка РФ Лариса Белоброва . Роль девушки из криминальных кругов досталась Александре Аубекеровой. В спектакле много музыки, а собственно действие начинается с лирического вступления. Звучит главный аргумент — стихи.

Театр переживает год разнообразных премьер перед уходом на реконструкцию. К 80-летию Приморского края готовится спектакль «Фрегат „София“ по мотивам рассказа Бориса Пильняка „Рассказ о том, как создаются рассказы“.

— История о двух берегах — русском и японском, — говорит автор пьесы Роман Беккулов. — Попытка взаимопроникновения двух разных культур. Согласно сюжету героиня выходит замуж за японца. В спектакле много японской речи, а одну из ролей сыграет актёр из Страны восходящего солнца.

— Владивосток требует воплощения на сцене его истории, — подчеркнул Ефим Звеняцкий. — И тех событий, что незаслуженно забыты.

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