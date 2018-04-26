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У театра юного зрителя им. Кариева теперь есть свое здание
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У театра юного зрителя им. Кариева теперь есть свое здание 

Казанский Портал 22 минуты назад
Сегодня в Казани открылся татарский государственный театр юного зрителя имени Кариева. Раньше у театра не было собственного помещения. Спектакли проводились в школах, гимназиях, детских домах и сельских домах культуры.
Президент Татарстана Рустам Минниханов решил отдать под театр здание Дома офицеров РТ (бывший кинотеатр «Победа»). Здание реконструировали, внутри сделали ремонт. Осталось привести в порядок подвал и вход в театр. Сегодня состоялось первое представление в новом помещении. Спектакль поставили в честь дня рождения Габдуллы Тукая.
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