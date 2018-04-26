Ника Лакрба: «Макбет» привлёк меня воинственностью, мистикой

Ника, что дала вам выставка молодых сценографов? Почему вы в ней участвуете? Что ожидаете?

Я участвую в выставке «Твой Шанс» уже третий раз. Мне очень нравится атмосфера данного мероприятия. Так же мне очень интересно посмотреть на работы других участников, можно бесконечно восхищаться талантами студентов. Отличный способ познакомиться с новыми людьми, возможно, это приведёт к новым проектам. Так как сейчас я учусь на художника-мультипликатора, мне очень не хватает театра в моей жизни. Хотелось бы поучаствовать в постановке спектаклей, действительно поработать художником театрального костюма. Надеюсь, что мои работы кого-то удивят, меня заметят и захотят поработать со мной. Фото: Ника Лакрба

Чем для Вас ценно творчество Уильяма Шекспира

Уильям Шекспир мой любимый драматург. Ещё никто не смог превзойти его в драматургии, а все его диалоги и мысли звучат очень актуально и по сей день. Он уже тогда, в эпоху Возрождения, затронул общечеловеческие ценности, показал на сцене внутренний мир человека. Он виртуозно умел писать как фарсовые, так и драматические пьесы. Любое его произведение можно потрясающе воплотить на сцене. Творчество Шекспира задело меня своей универсальностью. Для меня каждая его пьеса — невероятный простор для фантазии. Одну и ту же пьесу можно представить в абсолютно разном художественном решении и атмосфере. Шекспира можно поставить в разной стилистике: решить классически, не покидая эпохи Ренессанса, перенести в современность, использовать большое количество сложных декораций, уйти в эклектику и, в то же время, решить все минималистично и сдержанно, в монументальных декорациях с элементами античности. Фото: Ника Лакрба

Почему Вы обратились именно к данным произведениям? Была ли это курсовая, дипломная работа?

В колледже нам нужно было оформить балет, на выбор. Для курсовой работы я выбрала одно из известнейших произведений Шекспира — «Макбет». Я выполнила эскизы костюмов всех персонажей, бутафорский предмет в виде кинжала и сшила балетный костюм для леди Макбет. Главной идеей было сделать всехперсонажей в темных тонах с небольшим элементом красного, а саму леди Макбет сделать красным пятном, главным акцентом. Меня это произведение привлекло воинственностью, мистикой, идеей «от судьбы не убежишь». Для дипломной работы я выбрала произведение Тома Стоппарда “Розенкранц и Гильденстерн мертвы”. Это некий парафраз шекспировского Гамлета. Если у Шекспира Розенкранц и Гильденстерн — предатели, то у Стоппарда — несчастные люди, не имеющие сил сопротивляться судьбе. Пьеса привлекла сочетанием новаторства и традиционализма, явленного в одном тексте. Стоппард легко и смело экспериментирует с великой классикой. Я выполнила эскизы костюмов, макет костюма Гертруды из бумаги и сшила костюм Розенкранца. Фото: Ника Лакрба

С какими трудностями сталкивались в работе над декорациями, костюмами?

В своей курсовой по балетному костюму «Макбет» я столкнулась с некоторыми трудностями в работе с тканями. Было тяжело шить из тянущегося бифлекса и струящегося шифона. Бифлекс приходилось сшивать зигзагом на швейной машинке через бумагу, нашивать детали на основную ткань, натянув на какой-нибудь предмет или прямо на модели. Также тяжело было делать головной убор и имитацию драгоценных камней. В дипломной работе было сложно делать бумажный костюм, придать бумаге нужную форму, скрепить её между собой. Костюм Розенкранца я создавала, придерживаясь исторического кроя, подробно изучив его. Дублет многослойный, весь костюм разнофактурный, с большим количеством отделки и деталей. Фото: Ника Лакрба

Какой театр вам ближе: драматический, театр кукол, марионеток, теней? В каком из них хотели бы поставить спектакль по творчеству Шекспира?

Драматический театр мне ближе всего. В нем можно максимально раскрыть идею произведения, использовать сложные декорации, интересные костюмы, наполнить спектакль различными интермедиями, игрой света, музыкальным сопровождением, хорошей актерской игрой. И, конечно, произведения Шекспира хотелось бы поставить как драматические спектакли. Но мне кажется, было бы здорово обыграть их в театре теней. Тени отлично бы отобразили таинственную сторону произведений великого драматурга.

Спасибо за беседу, Ника! Успехов!