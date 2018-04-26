«Русские сезоны» представят фестиваль «Русская весна на озере Гарда»

Москва, 26 апреля 2018 г. С 1 по 12 мая в Италии пройдет второй этап культурной миссии «Русская весна на озере Гарда». Центр кинофестивалей и международных программ продолжает цикл мероприятий в Италии. Первый этап культурной миссии с успехом прошел в феврале 2018 года в гг. Венеция, Падуя и Азиаго. В мае проект пройдет в живописных прибрежных городах: Гарньяно, Сало, Гардоне Ривьера.

С 1 по 7 мая с концертами выступят хореографические ансамбли «Липчаночка» и «Липушка», а также аккордеонист Максим Аникеев, представляющие Липецкую область. Особым участником фестиваля в этом году станет один из известнейших хоровых коллективов России — Патриарший хор храма Христа Спасителя . Он выступит перед публикой в Церкви Святого Франциска (г. Гарньяно) и в Соборе Санта Марии Аннунциата (г. Сало).

11 мая состоится торжественный вечер на исторической вилле Альба (Гардоне Ривьера), в рамках которого пройдет концерт молодых оперных певцов— солистов Мариинского театра под руководством Народной артистки России, Народной артистки Украины, Народной артистки Республики Северная Осетия-Алания, художественного руководителя Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, художественного руководителя Государственного театра оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания Ларисы Гергиевой. Специальным гостем концерта станет протодиакон кафедрального соборного храма Христа Спасителя, солист Патриаршего хора храма Христа Спасителя Николай Филатов

Традиционно в дни фестиваля пройдут мастер-классы и занятия на пленэре для молодых художников-участников программы «Передвижная академия искусств». В этом году в ней примут участие студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова под руководством профессора, члена Международной федерации художеств при ЮНЕСКО , члена Международного художественного фонда, члена-корреспондента Российской академии художеств Олега Штыхно. 10 мая во Дворике Святого Франциска (г. Гарньяно) состоится художественная выставка по итогам пленэра.

Напомним, первый фестиваль состоялся в мае 2015 года и был тепло принят итальянскими зрителями. Сегодня «Русская весна на озере Гарда» является примером прямых контактов между народами России и Италии, которые способствуют укреплению двустороннего взаимопонимания и симпатии на всех направлениях — от межличностных отношений до контактов на уровне государств.

Подробная программа проекта «Русские сезоны» размещена на официальном сайте http://www.russianseasons.org